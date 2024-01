TDND: "Está comprobado que la inversión en calidad es la más rentable"

¿Qué es el quality? ¿Y en qué se diferencia del value? Debe pesar más la capacidad de la empresa para seguir siendo líder en su mercado o seguir creciendo. O hay que priorizar el precio, porque toda compra de un buen activo se puede convertir en un problema si se sobrepaga.

No es la primera vez que en Tu Dinero Nunca Duerme tratamos este tema. Es un debate apasionante, que nos encanta y en la intersección entre estas dos opciones se mueven casi todos los grandes gestores a los que admiramos. Esta semana, para tratar esta cuestión en profundidad tenemos a uno de los mayores expertos en España tanto en el value como en el enfoque quality (si es que no son lo mismo...). Hablamos de Pablo Martínez Bernal, head of sales manager para Iberia de Amiral Gestion, que acaba de lanzar su fondo Sextant Quality Focus.

"La calidad es muy importante. Está comprobado que la inversión con este sesgo es más rentable. Para nosotros, la calidad es sencillamente la capacidad que tienen algunas compañías de tener rendimientos sobre el capital empleado elevados de forma constante", explica Martínez Bernal.

Esto no es sencillo. Porque si hay beneficios extraordinarios, los competidores intentan quedarse con su trozo del pastel. Pero hay empresas que pueden mantenerlos al margen: "El primer concepto importante es el de ventaja competitiva: por ejemplo, Alphabet (Google). Ahí tienes una posición dominante en los buscadores, por efecto red: cada persona que hace una búsqueda con tu producto... provoca que el buscador sea mejor".

Otro factor importante en ese análisis de la calidad "es que crezca. Si inviertes en una industria que no crece, a largo plazo es complicado que te vaya bien". Por supuesto, la rentabilidad es relevante y ahí los gestores suelen mirar ratios de "retorno sobre el capital empleado". Y es clave que los directivos sepan cómo invertir ese capital que van generando.

Por último, la gran pregunta siempre que se habla de rentabilidad. ¿A cualquier precio? Desde Amiral se lo plantean así: "Nuestro universo de inversión son unos 10.000 valores en todo el mundo. Luego aplicamos una serie de filtros, que nos dejan unos 1.000 valores y a partir de ahí metemos otros filtros nuestros para quedarnos con unas 200. De esas 200, tenemos 70 que conocemos muy bien. Pues bien, lo que hacemos es construir una cartera con las 30 más baratas de esas 70. En el binomio calidad-precio estamos intentando incrementar el potencial, comprando siempre lo más barato en ese universo de empresas de mucha calidad".