No le conviene nada al Ejecutivo que de repente, miles de personas más, engrosen las listas del paro. Y es que el dato facilitado por el Ministerio de Trabajo este viernes relativo al mes de enero, arroja un escenario preocupante con el aumento de 60.404 parados más. Sin embargo, en esa cifra contabilizada por los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) no se tiene en cuenta a las personas que tienen un contrato fijo discontinuo y están justo en el periodo de inactividad. Esa es la cifra que los periodistas, los economistas y la oposición lleva reclamando desde hace más de año y medio, cuando se empezaron a ver los efectos de la reforma laboral que obligaba a hacer un trasvase de los contratos temporales a los fijos discontinuos.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, durante la rueda de prensa en el Ministerio de Trabajo, ha explicado que según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) hay 651 mil 500 fijos discontinuos, lo que representa el 3,6% de la población asalariada. Y ha ido más allá cuando ha especificado que en el mes de enero de este año ha habido 805 mil frente a los 791 mil de enero del año pasado. Considera que esos 13.000 contratos de diferencia no hay que tenerlos en cuenta ya que muestra que el trasvase "se encuentra estabilizado". Esta es la manera con la que el Ejecutivo pretende restarse importancia al dato que llevamos meses reclamándole.

Y es que ante la pregunta de LM sobre si están ya en disposición de ofrecernos el dato de los fijos discontinuos en periodo de inactividad, el secretario de Estado de Trabajo dice que "no computan en los registros de afiliación". Le ha faltado añadir que tampoco tienen intención de hacerlo. Porque meses atrás el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey sí que mostró que el Gobierno estaba haciendo lo posible por desagregar los datos.

En enero de 2022, salió a la defensiva al explicar por qué no daba el dato de los inactivos. "Nunca se ha dado porque no lo tenemos depurado estadísticamente pero estamos trabajando para hacerlo" y "con rigor" añadió. En febrero, se justificó diciendo que era difícil hacer el desglose para que los datos no contuvieran errores, a lo que le sumaban la dificultad de recopilarlos por los Servicios Públicos de Empleo de las 17 comunidades autónomas. "Aún no estamos en disposición de dar el dato pero estamos trabajando de manera muy ardua", dijo en ese momento el secretario de Estado de Trabajo en rueda de prensa. El junio fue un paso más allá: "Hemos avanzado muchísimo en la depuración de los demandantes con relación laboral y estaremos en disposición de otorgar ese dato en la próxima rueda de prensa o en la siguiente, en cualquier caso a lo largo del verano. Ahora sí hemos avanzado bastante en la depuración estadística para que el dato tenga fortaleza y sea sostenible y no una mera elucubración". Sin embargo, pasó el verano, y no nos facilitaron el dato.

El salto en el discurso gubernamental es notable porque ahora (en febrero de 2024), ya no dicen que estén trabajando en ello. Prefieren tirar balones fuera. "Aprovecho para recordarles", ha dicho Joaquín Pérez Rey, "que la recopilación de datos sobre fijos discontinuos y toda su depuración no es una competencia del SEPE, sino de los servicios públicos de las comunidades autónomas sobre las que este secretario de Estado no tiene capacidad de decisión".

Aseguran que los fijos discontinuos representan sólo el 6% del total de indefinidos y según el secretario de Estado de Seguridad Social "realmente tienen una importancia muy secundaria dentro del conjunto". A loq ue Pérez Rey añadía, para zanjar el asunto del maquillaje en los datos del paro que "la insistencia puedo comprenderla pero es que la radiografía de los fijos discontinuos es exacta". No lo es.