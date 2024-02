"Todo lo que pueda privatizar lo vamos a privatizar": Milei no tiene "plan B" para Argentina

Javier Milei está convencido de que sólo con la política de ajuste que ha planteado Argentina podrá salir de la profunda crisis en la que se encuentra. Pese al varapalo judicial contra la reforma laboral (que, no obstante, puede recurrirse) y que la ley ómnibus deberá ser debatida en la Cámara de Diputados, el Gobierno argentino va a pelear por sacar adelante su plan, porque, como explicó Milei en una entrevista concedida al Wall Street Journal, las cosas "las haces bien o las haces bien".

De este modo, el presidente de Argentina dejó claro que los puntos fundamentales de su plan no son negociables. Así, sentenció que "no hay plan B", puesto que, dijo, "porque si el plan B es empezar a hacerlas más o menos o negocias, esa es la historia de Argentina... y así estamos".

Convencido de su plan

En la entrevista concedida al Wall Street Journal, el presidente Javier Milei mostró gran entereza y convicción respecto de sus objetivos económicos y la forma de alcanzarlos. En este sentido, preguntado sobre cuánto tardará la economía del país en mostrar signos de que el ajuste está dando resultados, Milei no dudó en indicar que para ello se podrían necesitar cerca de años.

No obstante, apuntó también que ellos mismos se han sorprendido de la velocidad a la cual están funcionando sus políticas. En concreto, explicó que "cuando nosotros empezamos a ver la forma en la cual están corriendo los datos y cómo se está moviendo la inflación, nosotros mismos estamos sorprendidos con la velocidad a la cual estamos alcanzando resultados".

Por otra parte, Milei admitió que el país necesitaría inversiones, dado que al hacer un ajuste fiscal como el que está llevando a cabo el actual gobierno de Argentina, aumentando el ahorro, si no se acompaña con una contrapartida de inversión que lo respalde, "aparece la caída de la actividad económica, la caída del empleo y la caída de los salarios reales".

Finalmente, el economista liberal-libertario tampoco dudó en defender su plan de privatización, a cerca de la cual, explicó, existen algunas restricciones institucionales y de tipo técnico, pero que llevará a cabo lo más rápido posible. "Todo lo que pueda privatizar lo vamos a privatizar", aclaró.

Del mismo modo, sobre la dolarización quiso aclarar que en realidad desde su gobierno lo que han defendido siempre es la libre competencias de monedas y que los argentinos decidan cuál utilizar. Al respecto, Milei afirmó que, en este contexto, es probable que la ciudadanía escogiera en un primer momento el dólar. De esta forma, explicó también que si logran limpiar los pasivos remunerados del Banco Central serían capaces de dolarizar por poco dinero, incidiendo en que en los últimos meses han comprado unos 5,000 M de USD, mientras que la base monetaria argentina es de casi 8.000 M de USD.

Política exterior

Respecto a su posición en política exterior, Milei se reafirmó en no establecer relaciones con China, país que no considera un socio preferente. Sin embargo, tal y como afirmó durante toda la campaña electoral, ante la importancia de las relaciones comerciales con el país asiático, el presidente argentino declaró que no impedirá que los agentes privados se relaciones comercialmente con China. En su opinión, debemos distinguir entre las cuestiones de geopolítica y las cuestiones comerciales.

Por otra parte, respecto de las Malvina, explicó que la relación que ha establecido con Reino Unido es la de trabajar conjuntamente en el ámbito internacional y comenzar a hablar sobre las islas.

De este modo, volvió a mostrar su apoyo a Israel, país que considera que tiene el derecho a la legítima defensa después de los ataques terroristas sufridos el pasado mes de octubre por miembros de Hamás. Para él, expresó, es una cuestión moral. En este sentido, la entrevistadora le preguntó acerca de su conversión al judaísmo, a lo cual Milei respondió que aunque existe la posibilidad de que finalmente se dé su conversión, todavía no cree que sea posible dadas algunas incompatibilidades con el cargo que actualmente ocupa, porque por ejemplo no podría respetar el descanso en Shabat.

Del mismo modo, no dudó en afirmar que Moisés fue el máximo líder de la libertad en la historia (incluyendo en este grupo también a figuras como la de Ronald Reagan, Juan Pablo II o Margaret Thatcher.