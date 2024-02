Tu dinero nunca duerme: "Las valoraciones van a empezar a coger peso"

Nadie sabe cómo serán los próximos años. Ni en política ni en cuestiones macro-económicas ni en la sociedad española. Si cualquiera de nosotros intentara hacer predicciones sobre lo que ocurrirá desde ahora a 2035, probablemente se equivocaría. Por eso, en Tu Dinero Nunca Duerme, ni siquiera lo intentamos. Sabemos que es un ejercicio destinado a la melancolía.

‏Dicho esto, hay un comentario que se repite desde hace trimestres en el mercado financiero: los value están muy bien preparados. Y eso que los años 22 y 23 no han sido malos para algunas de las gestoras más conocidas de este estilo de inversión. Pero, incluso así, los grandes inversores value españoles aseguran que su cartera está regalada. Es decir, que sigue viendo muchísimo potencial y los precios están de su lado. Para comentar todo esto, esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, nos acompaña Beltrán Parages, socio fundador y director de Relación con Inversores de azValor.

"Llevábamos muchos años en los que numerosas empresas mantenían valoraciones muy complicadas de sostener para un inversor value", nos explica: "Pero en 2022 vimos como nuestra cartera subía mientras el mercado caía. Y eso nos permitió rotar". ¿Hacia donde rotaron? Pues en primer lugar, Parages nos explica que han terminado con muchas compañías en la cartera que trabajan en los sectores auxiliares de la energía. Si en 2021 y 2022 azValor tuvo fueres posiciones en compañías de extracción y exploración, ahora están más posicionados en las empresas que ofrecen bienes y servicios a mineras o petroleras.

‏Las novedades no acaban ahí, nos cuenta: "También hemos invertido en viejas conocidas: compañías que hemos tenido en el pasado y que, tras las caídas del año pasado, se han puesto muy en precio. En el mundo OCDE hay 25.000 compañías y siempre hay un 5% que sufre la dureza del mercado".



Tras esta rotación, en azValor están convencidos de la fortaleza de su cartera. Y de que han comprado a buen precio. Parages nos ofrece un par de cifras llamativas: "Más de la mitad de la cartera internacional está por debajo del 50% de lo que cotizó en algún momento. Y más del 30% de esta cartera ha caído más del 70% desde su máximo".

‏Esto de aprovechar las rebajas suena muy value. Y Parages cree que estamos entrando en un nuevo ciclo en el que sus tesis de inversión se verán reconocidas: "Las valoraciones van a empezar a coger peso a partir de ahora. Con los tipos tan bajos, habían perdido peso en las decisiones de inversión. Lo que subyace en azValor es la gestión del riesgo. Nosotros lo hacemos a través de la dedicación y el conocimiento. Yo diría que la rentabilidad obtenida en el pasado la hemos obtenido con muy poco riesgo. En los últimos ocho años, creo que no hemos cometido ningún error que implique una pérdida de capital permanente. Ahora hemos aprovechado la caja que hemos ido teniendo durante la rotación y eso nos ha dado margen para comprar. Durante 2023 hemos podido invertir. Esto no es tanto porque veamos el mercado barato (que es algo que no analizamos), sino porque muchas compañías se han puesto en precio. Nuestro objetivo es hacer muchas veces un 50-60-80% y no tanto conseguir multiplicar por seis con una sola acción. Esto último a veces lo consigues, pero es más rentable conseguir 100 veces un 50%, que buscar multiplicar pocas veces por cinco o por seis".