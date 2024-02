El feminismo en el deporte, entendido como igualitarismo al más puro estilo leninista domina el main stream mediático en la mayoría de medios de comunicación a nivel global. En España, una de sus grandes defensoras es Ana Pastor, quien mantiene su programa El Objetivo, pero únicamente a modo de especiales, después de desplomarse más de un 80% en audiencia. Uno de sus últimos invitados ha sido el tenista español Rafa Nadal, uno de los deportistas más importantes de nuestra historia.

Pastor, tratando de continuar con su tradición de entrevistadora ruda y malencarada, trata de abordar con Nadal una de las polémicas que más han acompañado al tenista fuera de las pistas y que fue la pregunta que le hicieron en su día en una rueda de prensa para intentar que el deportista criticara la enorme diferencia que hay en los salarios que cobran los tenistas masculinos y las tenistas femeninas. "No lo sé", contestó, "tampoco sé por qué las chicas ganan más que los chicos en el modelaje", señaló, muy consciente de que la respuesta pasa por la riqueza o los beneficios que generan unos y otros en sus respectivas actividades.

Pues bien, Ana Pastor, que en la misma entrevista ha tratado de arrancar a Nadal su intención de presentarse a la presidencia del Real Madrid, también ha querido entrarle a través de la polémica sobre el feminismo.

"Esto es una sensación personal. Se te nota incómodo", le dice Ana Pastor, cuando se habla de feminismo. "¡Para nada!", replica Nadal, "lo que no soy es hipócrita", replica el astro del tenis. "Otra cosa es lo que no me gusta es ser hipócrita y decir las cosas que me son fáciles decir y que no pienso".

Se trata de igualdad de oportunidades, no de igualdad de sueldos. Los sueldos los pone el mercado, no los políticos.pic.twitter.com/W9k1oRQU1O — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) February 14, 2024

Cuando se encontró con esa respuesta. Pastor preguntó por la inversión en el mundo del deporte: "¿Inversión? La misma. La misma que con los hombres. ¿Oportunidades? Las mismas. ¿Sueldos los mismos? No, ¿Para qué?", explica Nadal.

Entonces, Ana Pastor argumenta que la inversión es importante porque sin inversión no van a llegar a la igualdad y que "eso sí que es injustísimo".

"Esto no es injusto, lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades", explica Rafa Nadal, que enseguida es cortado por Ana Pastor. "Ya, pero es que ellas han ganado un mundial, merecían viajar antes de ganar ese mundial en igualdad de condiciones".

"Si tú me preguntas si soy feminista, dime qué es ser feminista para ti. Si ser feminista para ti es tener igualdad de oportunidades, sí soy feminista", afirma Nadal. Pero Pastor no queda contenta y continúa: "Es que claro, yo tengo un hijo y una hija y quiero que tengan igualdad de oportunidades", señala, "eso sí, luego que cada una se las trabaje, es que eso es ser feminista".

Nadal, algo molesto por el tono de la conversación recuerda a Pastor: "Claro, y yo tengo una hermana y una madre y …." Pastor vuelve a cortarle: "Pues eso es ser feminista", asevera, hasta que en ese momento Rafael Nadal intenta redondear el argumento: "Bueno, pero sabes que ese término se lleva a unos extremos que… ", le vuelve a cortar Ana Pastor "pero no en esta conversación".

Finalmente Nadal sentencia y desarma el discurso de Pastor: "Si en esta conversación hablamos de cosas lógicas y cosas normales pues claro que quiero igualdad, pero la igualdad no reside para mí en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serena Williams gane más que yo".

De nuevo, deja negro sobre blanco la diferencia entre la igualdad de oportunidades y la no discriminación por sexo, sino por productividad.