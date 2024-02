Por qué los avales de 2.500 millones de Sánchez serán un profundo fiasco

El pasado sábado 10 de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de un plan de vivienda por el cual se proporcionará una serie de avales para que los jóvenes menores de 35 años y las familias con menores a cargo puedan adquirir una primera vivienda.

Este plan tendría un coste de 2.500 millones de euros y financiaría hasta el 20% del importe del crédito. El actual gobierno pretende que esta medida afecte a más de 50.000 personas, también espera que el mercado de vivienda en alquiler se vea menos saturado y que suponga un "balón de oxígeno" al trasladar a gente que está viviendo de alquiler a una vivienda en propiedad y que así se reduzca la demanda de vivienda en alquiler. Sin embargo, a pesar de que la medida puede parecer muy buena a priori, la realidad no siempre es tan sencilla e intuitiva, más bien suele ser al contrario cuando hablamos de la acción del Estado en la economía.

En este artículo vamos a tratar de explicar por qué no es una buena medida, y lo vamos a hacer valiéndonos de un reciente trabajo publicado el pasado mes de enero. Este estudio, de los economistas Felipe Carozzi, Christian Hilber y Xiaolun Yu, nos muestra las consecuencias que han tenido unas políticas muy parecidas a estas en Reino Unido, aplicadas entre los años 2013 y 2019, donde el gobierno británico financió entre el 20% y el 40% del valor de la vivienda en un plan conocido como "Help to Buy". El coste de este plan ascendió a 15.300 millones de libras y el valor de las propiedades compradas ascendió a 70.000 millones de libras. Ahora bien, ¿qué tipo de consecuencias tuvo este ambicioso plan? Se podría resumir en cuatro aspectos fundamentales:

Aumentaron un 8% los precios de las viviendas de nueva construcción. Así fue, en la zona "GLA" (Greater London Authority) del Gran Londres donde viven casi 9 millones de habitantes, los precios de las viviendas de nueva construcción aumentaron casi un 8%. Este efecto, sin embargo, no tuvo ninguna repercusión en la actividad constructora. Es muy posible que este aumento de precios se debiera, en buena parte, a que esa zona es una de las más tensionadas a la hora de adquirir vivienda tanto en propiedad como en régimen de alquiler. Esto lo sabemos gracias a que en zonas cercanas a la frontera entre Inglaterra y Gales sí que tuvo un efecto significativo en la construcción de vivienda y no tanto en el aumento de los precios. No aumentó la oferta de vivienda de nueva construcción. Como ya hemos mencionado en el anterior punto, este plan milmillonario no tuvo un efecto apreciable en la construcción de vivienda en el Gran Londres, que era donde más falta hacía, esto contrasta con lo que sí sucedió en las zonas cercanas a la frontera entre Inglaterra y Gales. Los promotores se apropiaron de toda la ayuda. Esto dicen los autores del trabajo de forma textual: "Observamos efectos positivos y estadísticamente significativos del HtB (Help to Buy) en los ingresos, los beneficios brutos y los beneficios netos de los promotores de HtB tras la introducción de la política." Por tanto, vemos que si esta medida ha beneficiado a alguien ha sido especialmente a los promotores de vivienda, así como a los propietarios de los terrenos, más que a los compradores. Estimuló la construcción de viviendas en "lugares equivocados".

Esta medida también contribuyó a desorientar la oferta de vivienda, pues en lugar de incrementarse la construcción de nueva vivienda allí donde más se necesitaba, como en el Gran Londres, estas nuevas construcciones tuvieron lugar en zonas donde es comparativamente sencillo construir que en zonas donde la productividad y la concentración en el empleo son más altas y donde las nuevas viviendas son más necesarias.

En definitiva, los autores concluyen que esta política de "Help to Buy" es posible que haya hecho poco por ayudar a los hogares, en su mayoría jóvenes, con restricciones crediticias en las zonas más inasequibles del país con el mayor crecimiento de los precios de la vivienda, que era uno de los objetivos más importantes del proyecto junto con la construcción de nueva vivienda allí donde mayor necesidad había, cosa que tampoco ocurrió. No deja de ser irónico que una política que recibe el nombre de "Help to Buy" no sea capaz de ayudar al grupo concreto que pretendía socorrer. No obstante, este es uno de los efectos no deseados de muchas políticas públicas donde se acaban evaluando únicamente las intenciones de dicha política y no tanto las consecuencias que han tenido o pueden tener, de tal manera que muchos proyectos públicos acaban siendo un fracaso y suponiendo una transferencia de rentas de unos grupos menos favorecidos a unos grupos más favorecidos, tal y como es muy posible que ocurra también con este plan.