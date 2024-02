¿Hackeo a un streamer? Santander crea una campaña para enseñar también a los jóvenes a protegerse online

La entidad financiera, en su compromiso con la seguridad online, lanza una nueva campaña de concienciación para educar sobre los riesgos cotidianos de los que deben protegerse los usuarios digitales a través del conocido streamer Werlyb.

En el mundo se cometen, cada minuto, unos 1.700 ciberataques. Esto ha puesto de manifiesto que la digitalización, además de abrir un mundo de posibilidades, ha traído consigo infinidad de riesgos que pueden poner en jaque nuestra seguridad en la red. De ahí que tener una vida digital segura y responsable sea imprescindible.

Nadie es consciente de la importancia de la ciberseguridad hasta que no vive en su propia piel un hackeo. O lo ve. Un directo de Werlyb, un conocido streamer de Twitch, con más de 1,5 millones de seguidores, se viralizó en redes tras sufrir un ‘aparente’ hackeo que permitió a su supuesto intruso colarse en su canal con su contraseña y suplantarle la identidad durante una sesión de streaming. Si no es Werlyb, ¿quién es ese tío? La acción forma parte de una campaña de Banco Santander para concienciar sobre los riesgos cotidianos que deben conocer y prevenir los usuarios digitales para disfrutar de una vida online segura, con un foco especial en los más jóvenes, usuarios habituales de las redes y muy conscientes de la importancia de los riesgos a los que están expuestos.

La acción, enmarcada dentro del patrocinio de League of Legends (LOL) por parte de Banco Santander, se centra en una de las prácticas más habituales entre los aficionados al mundo de los videojuegos y los eSports: seguir las partidas en directo a través de Twitch de su streamer favorito. Y todo empieza con un simple gesto: una mala práctica en la seguridad de su contraseña mencionando que la utiliza en todo. De ahí, se pasa a un vídeo simulado en el que, aparentemente, entra un intruso en su canal, provocando la reacción de quienes se encuentran en directo. Con esta campaña, quedan patentes los riesgos que pueden pasar desapercibidos en el día a día y cómo podemos protegernos de los mismos.

La entidad ha querido, precisamente, aprovechar su vinculación al territorio gaming para lanzar estos mensajes sobre ciberseguridad dirigiéndolos, especialmente a los jóvenes, siempre dispuestos a aprender y que, además, conviven con situaciones como estas.

El principal objetivo de Banco Santander es el de transmitir una cultura de buenos hábitos y conseguir que los usuarios se sientan y actúen como corresponsables de su propia seguridad online. Por ello, la propuesta de la entidad financiera se centra en normalizar las buenas prácticas para estar siempre protegidos. Y aunque los ciberataques pueden afectar a cualquier ciudadano que utilice Internet, los jóvenes son uno de los grupos con mayor riesgo por su perfil de navegación.

El compromiso de Santander con la ciberseguridad: Informar, educar y formar

La ciberseguridad se ha convertido en una pieza clave para nuestra actividad en la red, pues se trata de un conjunto de técnicas y prácticas en las que el factor humano es decisivo para mantener nuestra seguridad online. Podemos sufrir phishing; por ello, siempre hemos de pensar antes de hacer clic o responder a un email, mensaje o llamada. Ante la duda, tenemos que reportar las comunicaciones sospechosas y contactar, directamente, con la persona o la empresa que se sospecha que está siendo suplantada.

Para las contraseñas es aconsejable que éstas sean largas, únicas y robustas, y alejarnos de los clásicos como fechas de cumpleaños o nombres de mascotas. Es imprescindible contar con autenticación multifactor (MFA) como la biometría o un código enviado al móvil. También es importante mantener asegurados los sistemas operativos, así como las aplicaciones. Para ello, lo mejor es optar por las actualizaciones automáticas para estar siempre al día con los últimos parches de seguridad.

Además, es aconsejable tener un perfil discreto, por lo que, a la hora de aceptar invitaciones o interactuar con alguien, tenemos que seguir las mismas pautas que en la vida fuera de la red: no ofrecer información a desconocidos y ser cautos hasta que se dispone de la información suficiente. Por otro lado, en lo referente a las compras online seguras, es importante verificar que la web es legítima, así como no compartir los datos si la dirección comienza por http en lugar de https, ya que la comunicación no está encriptada. También ayuda revisar las opiniones de otros usuarios.

Por ello, y para educar, informar y formar en materia de seguridad online, Banco Santander impulsa todo tipo de iniciativas enfocadas a esta tarea. La más reciente es Titania, el primer thriller sonoro sobre ciberseguridad. El podcast, realizado por Banco Santander, de la mano de Podium Podcast, está formado por 8 episodios. El objetivo de esta ficción sonora es concienciar a los oyentes sobre los peligros que existen en el mundo digital y transmitir sencillos consejos para evitar ser víctimas de ataques y fraudes online.

Titania y Werlyb se han unido a una larga lista de acciones impulsadas por Santander que van desde Cyber Heroes, una formación interactiva que ofrece consejos prácticos de ciberseguridad a los usuarios, hasta Cyber Guardian, una plataforma pensada para que las pymes puedan protegerse con la misma capacidad que tienen las grandes corporaciones, pasando por Cyberskills, un curso sobre ciberseguridad dirigido a personas en situación de desempleo para mejorar o reciclar sus competencias y conocimientos digitales.