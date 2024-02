Una de las cuestiones que se plantea muchos ahorradores que quieren dar un paso a la inversión es si nos encontramos o no ante un buen momento para entrar, por ejemplo, en Renta Variable. Antón Díez Tubet de Trade Republic, recuerda que ese sesgo de parálisis por análisis, puede hacer que terminemos por desaprovechar un buen momento de inversión. Siempre solemos decir que el mejor momento para invertir fue ayer, y como ayer no se puede invertir, pues invirtamos hoy. La clave de las grandes rentabilidades radica en estar invertido el mayor tiempo posible, ya que aprovechas los mejores días de mercado de cada año y que son realmente pocos. Sin esos días no se puede explicar la rentabilidad.