Los agricultores y ganaderos españoles llevan varias semanas de protestas cortando carreteras con tractoradas y el miércoles de esta semana llegaron a Madrid con una protesta en el centro de la capital de España. Los trabajadores del sector primario español han calcado a sus homólogos alemanes y franceses que han conseguido que la UE recule en algunas de sus imposiciones como el uso de pesticidas.

Una de las representantes de estos agricultores y ganaderos es Natalia Corbalán, portavoz de la plataforma SOS Rural, que ha indicado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que "esto ya se avisó, ya se dijo que iba a pasar". Ha recordado que "empezó en Alemania" y que "recorrió todos los países del entorno europeo". "Era cuestión de días que saltara" a España porque "el campo vive situaciones límite y es producto de que se han hecho muy mal las cosas por parte de la UE y de los gobiernos que la forman que han aceptado de rodillas unas políticas que están condenando nuestra productividad y la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas".

"La gente no sale a la calle si no está al límite y menos la del campo que lo que les gusta es trabajar y que les dejen trabajar y eso es lo que están pidiendo, no subsidios", ha asegurado Corbalán. La portavoz de SOS Rural ha asegurado que apoyan "el sentir del campo, el rugir de los tractores" y que las protestas es "probable que se perpetúen hasta verano" porque "el sentir es límite". También ha dicho que "hay una gran división" que es "el mal atávico del campo".

En este sentido, ha dicho que para "paliar esa división nace SOS Rural". Corbalán ha explicado que "el campo es muy diverso" y se ha preguntado: "¿Qué necesita el campo?". La portavoz de esta plataforma del sector primario ha indicado que el campo "necesita unión, que no la ha tenido nunca". "Cuando al gente sale a la desesperada necesita a alguien que canalice esa desesperación, que cristalice en unos cambios reales". "El rugir de los tractores está muy bien y los movimientos sociales precipitan cosas. Si no hubieran salido a la calle el ministro no se hubiese pronunciado con una batería de 18 medidas. Por eso tiene que cristalizar en un movimiento intelectual que sea capaz de llevar esto a las mesas de toma de decisión, si esto no sucede habrá sido otra tractorada estéril como la que lleva haciendo el campo durante 100 años", ha remarcado.

Un partido político de agricultores

En las elecciones provinciales de los Países Bajos de 2023 el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB en sus siglas en neerlandés) dio la sorpresa al ser el partido más votado con el 19.2% del voto, ganando en todas las provincias excepto en las dos provincias más urbanizadas del país. La portavoz de SOS Rural ha sido preguntada si su plataforma se presentará a las elecciones y se convertirá en un partido político.

Natalia Corbalán ha asegurado que esa "es la pregunta del millón" y que "se lleva escribiendo mucho de SOS Rural como el partido que va a seguir la estela del BBB holandés". En este sentido, ha destacado que "hay un sentir en el campo que es verdad que demanda eso porque están viendo que no jugamos con las mismas armas". La portavoz de SOS Rural ha dicho que sus "jefes" son "los agricultores y ganaderos y el mundo rural" y que "seremos lo que ellos quieran que seamos con lo que no se descarta ningún esfuerzo ni ninguna vía para defender realmente y con seriedad un contrarelato".

Ha explicado que "la agricultura necesita lo que carece" y que el agricultor o el ganadero "no mira las ideas" y por ese motivo "necesita contrarrestar la fuerza del mundo ecolojeta porque carece de base científica y sus políticas están llenas de sesgo ideológico". "Somos un movimiento complementario, integrador. No queremos excluir a nadie. El sindicato tiene su razón de ser y SOS Rural nace porque hay un hueco enorme y hay que construir un relato para contrarrestar lo que se les dice a los niños en los colegios. Esa ruptura que se ha producido por las políticas globalistas entre el mundo urbano y el mundo rural".

"Una gran ciudad es un gran estómago que come tres veces al día y que no produce nada, si esa ruptura sigue inoculándose en el cerebro de los niños y de la sociedad urbana ésta tendrá un problema porque el mundo rural comerá siempre", ha dicho Natalia Corbalán. La portavoz de SOS Rural ha incidido que la ciudad "no comerá o no podrá pagarlo porque la alimentación buena y saludable se va a reservar para ricos mientras el resto comerá de países terceros" que no cuentan con los estándares de calidad comunitarios. Sobre esta cuestión, ha señalado que "no podemos tolerar que algo que está prohibido desde hace años en la UE entre y ponga en riesgo la salud alimentaria de los europeos, ahora, los agricultores necesitan herramientas para luchar contra sus plagas, sustancias de urgencia".