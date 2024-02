Milei encarcelará a los políticos que impriman dinero para financiar gasto público

El presidente de Argentina, Javier Milei, prohibirá el "señoraje" por ley, es decir, la monetización de deuda o, lo que es lo mismo, la emisión de dinero por parte del banco central para financiar al Estado. "Si el banco central financia al Fisco, de manera directa o por algún mecanismo indirecto, terminarían en la cárcel el presidente del banco central, el directorio, el presidente de la nación y todos los diputados y senadores que voten un presupuesto que tenga como financiamiento la emisión de dinero", según anunció en una entrevista a TN.

Y es que ésta y no otra es la principal razón por la cual Argentina sufre una elevada inflación desde hace años. La impresión de billetes para financiar el gasto público sin respaldo real acaba traduciéndose en una fuerte devaluación monetaria, con la consiguiente elevación de precios de bienes y servicios. Milei enviará al Congreso un proyecto de ley para calificar el señoraje como "delito penal". "No puede ser que tengas un delirio, como lo que fue el kirchnerismo, emitiendo más de 20 puntos del PIB. Y eso es una estafa, es un robo", aclaró.

Javier Milei : "Enviremos una ley al Congreso, que básicamente es: Definir al señoreaje como delito. Que no se pueda emitir dinero para financiar el fisco y que eso sea penado penalmente."pic.twitter.com/HjDGCxFWIn — LibertariumX (@Libertarium_arg) February 23, 2024

La idea original parte de un exjuez, Ricardo Manuel Rojas, que escribió La inflación como delito, un libro que el presidente recomendaba cuando era candidato. "La emisión genera inflación. Es una forma de falsificación de moneda o de una forma muy perversa de robo", dijo el autor a Infobae.

Rojas vive ahora en Guatemala, tiene 65 años, y pasó más de 40 en los tribunales argentinos. Hace 10 años que conoce a Milei y en febrero del 2023 fue noticia porque el entonces candidato y hoy presidente llevó su libro La inflación como delito a los medios. El exjuez y hoy profesor de la Universidad Francisco Marroquín de la capital guatemalteca destacó la "valentía" de Milei por plantearlo y advirtió que la oposición debería apoyarlo porque "el primer afectado de esta medida será el propio presidente, que se autolimita".

"La inflación, por definición, es el aumento de la cantidad de moneda. En un sistema donde la moneda la monopoliza el Estado y es de curso forzoso, emitir más dinero del que corresponde -teniendo en cuenta la cantidad de bienes y servicios que circulan en la sociedad- genera necesariamente inflación. Y la inflación es una forma de falsificación de moneda o de robo. Pero una forma muy perversa de robo, porque a la gente se le roba el dinero sin que se dé cuenta. La gente tienen la misma cantidad de dinero en el bolsillo, pero automáticamente vale menos como consecuencia de que aumentaron la cantidad de circulante", dijo el exjuez.

Rojas aclaró que "el delito sería la emisión de moneda para poner en circulación. En lo que consiste el delito es emitir el dinero y ponerlo a circulación a través del gobierno, por eso es un delito que involucra a los funcionarios".

"Estoy viviendo en Guatemala y la Constitución de este país le prohíbe al Banco Central financiar los gastos del gobierno. Al Banco Central no le puede pedir plata, ni siquiera prestada, para financiar su déficit. Esto es lo que ha hecho es que el país tenga las cuentas ordenadas y que no tenga inflación desde hace 30 años. El problema es cuando no existe esa diferenciación tan grande entre el gobierno y un Banco Central independiente, como podría ser la Reserva Federal de Estados Unidos, que no pueda ser cooptado por el político de turno para que financie sus gastos. Cuando eso no pasa, tienes un cóctel explosivo. Eso pasó en los últimos gobiernos".

En cuanto al anuncio de Milei, Rojas indicó que le parece "de una gran valentía. Porque primero se está limitando a sí mismo, porque obviamente los bancos centrales emiten cuando los presidentes le piden plata. Él sería, si emitiera dinero para cubrir el déficit, el primero que estaría poniéndose en el rol de copartícipe del delito. Es una limitación para sí mismo, lo cual demuestra una gran valentía y una confianza en que va a poder nivelar las cuentas, sin necesidad de emitir en el futuro".

"Esto ya se lo comunicó al Fondo Monetario y es como una señal de que él está dispuesto a nivelar el déficit, que es el principal problema económico que tiene el país. Si Milei logra evitar la necesidad de emitir moneda para cubrir el déficit, habrá logrado un avance enorme para mejorar la economía", indicó.