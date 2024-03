Meliá ganó 130 millones en 2023, un 8,3% más

Grupo Meliá obtuvo un beneficio neto de 130 millones de euros en 2023, lo que supone un 8,3% más que el año anterior y un 6,9% por encima del obtenido en 2019, año previo a la pandemia, según datos publicados este jueves por la cadena hotelera. La compañía registró unos ingresos de 1.928 millones, un 14,8% más, y un Ebitda sin plusvalías de 486,5 millones, lo que supone un alza del 16,2%.

Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado, afirmó que "2023 concluye como un buen año para el negocio hotelero de Meliá, impulsado por una sólida demanda, cuya evolución desde 2022 respalda la estrategia que desde Meliá Hotels International venimos desplegando. Y es que los vientos de cola de la demanda turística internacional han ayudado sin duda a conseguir los resultados anuales que ahora presentamos, combinados con una exigente hoja de ruta estratégica que prioriza consolidar el crecimiento cuantitativo y cualitativo de nuestro portfolio e impulsar la eficiencia de nuestra gestión".

Destaca de los resultados de 2023 el segmento de lujo del grupo (que incluye el reposicionamiento de la marca Paradisus, más una fuerte apuesta por la expansión de sus marcas Gran Meliá ME by Meliá y The Meliá Collection), con una creciente transformación del portfolio hotelero hacia estas marcas que pone de manifiesto el potencial de mejora del RevPAR, habiendo registrado los mayores incrementos en posicionamiento y en tarifa media, que en las marcas de lujo se sitúa al cierre de 2023 un 80% por encima del resto de marcas.

Uno de los ámbitos de negocio de la compañía con una mejor evolución durante todo el año fue sin duda el de Congresos, Eventos, Convenciones e Incentivos (MICE, por sus siglas en inglés), que en términos globales es responsable del 13,65% de los ingresos de los hoteles operados por el grupo, o del 18% si se excluyen los hoteles de segmento vacacional puro con limitada actividad de MICE. Sus ingresos se incrementaron un 37,78% respecto al año 2022, y un 30,1% si lo comparamos con el generado por el segmento en 2019, antes de la pandemia.

Por mercados de origen el primero fue España con un 31% de la producción total, seguido de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y México, y entre los principales sub-segmentos, el 45% del negocio se generó por las reuniones de empresa, el 14% por los Congresos y Eventos, y el 7% por los Incentivos. Con vistas a 2024, las reservas del segmento MICE en libros apuntan a un 14% de incremento respecto a las mismas fechas del año anterior, destacando sobre todo la mejora del negocio MICE en los hoteles urbanos, así como la mejora de mercados como el europeo (que crece un 39%) y, en especial, el español con +17%.