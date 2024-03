Grado + Máster: un binomio clave para un futuro profesional de éxito

En un entorno universitario, en ocasiones excesivamente teórico, son muchos los estudiantes que terminan sus Grados sin experiencia relevante ni conocimientos prácticos, por eso es importante tener en cuenta este tipo de aspectos a la hora de elegir estudios de Grado universitarios e incluso cuáles podrían ser los mejores lugares donde realizarlos para que, a ser posible, se aprenda de la mano de profesionales que transmitan sus conocimientos, experiencia y habilidades, desde las propias Aulas.

"La mayoría de los alumnos que vienen a IEB para estudiar Dobles titulaciones de Derecho o ADE, Bolsa y Mercados Financieros, Relaciones Internacionales o Business Analytics, les atrae que aquí les forman profesionales y expertos. Ellos y sus familias saben que así la formación es más práctica y hay mayor cercanía, contacto y acuerdos con sus futuros empleadores", así lo comenta Ignacio Muñoz, Jefe de Admisiones de IEB.

El modelo universitario debe adaptarse, no sólo en la forma sino también en el fondo. Hace años que se implantaron las prácticas obligatorias entre los alumnos de Grados universitarios, pero tanto alumnos como compañías exigen también avances en este terreno.

Según afirma Javier Irigaray, profesor de IEB y Head of Digital Banking (Europe) en Telefónica, "el mundo laboral es práctico, no teórico. Es por ello que la formación universitaria debe dar a los alumnos, las herramientas adecuadas para que puedan desenvolverse laboralmente, y esto pasa por "entrenar" a los alumnos a resolver situaciones reales para facilitar su incorporación al mundo profesional con mayores posibilidades".

Algunos Centros educativos universitarios como IEB, han dado un paso más, trabajando no sólo la calidad de las prácticas universitarias, sino también introduciendo a las propias empresas en las Aulas desde los primeros cursos de los Grados universitarios para que sus alumnos tengan contacto con la realidad empresarial lo antes posible, formándose con profesionales y utilizando herramientas como Bloomberg para ir conociendo la manera de trabajar y las aplicaciones informáticas que hay en el mercado y que utilizarán en su futuro laboral.

Es por ello también por lo que el modelo educativo de Grados universitarios en IEB, se realiza mediante el estudio de dobles titulaciones, para complementar Grados universitarios generalistas como son Derecho o ADE, junto con estudios de especialización más prácticos e impartidos por profesionales, como son Bolsa y Mercados Financieros, Business Analytics o Relaciones Internacionales, lo que da lugar a dobles titulaciones por combinación de los mismos, que amplían las posibilidades profesionales y a la vez se alinean con los conocimientos más demandados por el mercado laboral actual.

Formación adaptada a los nuevos tiempos

Y es que "la participación de directivos y empresas en el diseño de planes de estudios y contenido de asignaturas alineados con la situación del mercado, así como la implicación de profesionales en la formación de los estudiantes, les proporciona un valor increíble por tener que enfrentarse desde muy pronto, a situaciones, casos reales y retos de gran relevancia, ya que los convenios con empresas hacen que traigan sus proyectos reales para que los estudiantes de Grado universitario de IEB se enfrenten a ellos y trabajen en entornos reales", así lo confirma Juan de Lara, Jefe de Orientación Profesional de IEB, que estos últimos cursos, desde hace unos años, está trabajando con retos reales de empresas como Iberdrola, Loewe, Telefónica, Starpay, Enagás…

Formación adaptada a los nuevos tiempos e impartida por profesionales que acercan la profesión a las Aulas. Es el caso de Idoia Maguregui, actual Consejera de Inversis Banco después de una dilatada experiencia en el sector financiero en Entidades como Sareb o Bankinter entre otras, compagina su vida profesional con su pertenencia al claustro de IEB, "cuando los alumnos se enfrentan a un caso real que tienen que resolver, avanzan en conocimientos y, a la vez, en capacidad de resolver problemas, pero sobre todo se dan cuenta de lo que son capaces de hacer y de lo que tienen que aprender. Esta consciencia es vital para sus primeros pasos profesionales", afirma Idoia Maguregui.

Y es que "los conocimientos adquiridos en un Grado universitario pueden ser una base, pero las aptitudes y la experiencia en situaciones prácticas, desarrolla habilidades definitivas, como la capacidad para trabajar en equipo, comunicar bien o manejarse de una manera profesional y eficiente en entornos digitales", así lo afirma Joaquín Danvila, Jefe de Desarrollo Digital de IEB.

Cada vez que las compañías captan talento, los conocimientos de base pueden ser una referencia, pero las habilidades y experiencia proporcionan la práctica necesaria para que la aportación de valor del candidato sea rápida, por eso cobra especial relevancia la experiencia con profesionales en el aula e incluso las estancias internacionales, que en un mundo cada día más mundializado, aportan visión global y adicionalmente un conocimiento más amplio del mercado.

Con este enfoque, Centros universitarios como el IEB tienen acuerdos con universidades de prestigio por todo el mundo para complementar la formación de sus alumnos en aquellas instituciones que puedan servir de referencia en sus currículum y adquisición de conocimientos, tales como London School of Economics, la Escuela de negocios Wharton de la University of Pennsylvania, la Universidad de Fordham y la Chinese University of Hong Kong, donde los alumnos de IEB realizan sus estancias internacionales.