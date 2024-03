Por qué las mujeres de los países capitalistas son las que menos motivos tienen para reivindicar el 8M

Un año más se celebra este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, donde las mujeres están llamadas a salir a las calles para reivindicar la igualdad de derechos y oportunidades, así como el fin de todas las formas de violencia machista, entre otras proclamas.

Al margen de que "violencia machista" siempre me ha parecido una falsa exageración, pues pone a todos los hombres al mismo nivel y no persigue al asesino por haber matado sino por ser hombre (en una especie de lucha de géneros, la nueva lucha de clases marxista), creo que Occidente tiene pocos motivos para participar en esta reivindicación secuestrada, como digo, por la izquierda radical. Y es que en el mundo occidental es donde las mujeres tienen un mayor acceso a esa igualdad de libertades, derechos y oportunidades que se reclama en este día, donde mejor se cumple la igualdad ante la ley y donde es más fácil, para una mujer, elegir un camino de vida y poder cumplirlo sin injerencias externas.

Por otra parte, me parece que estamos ante un movimiento cada vez más radical, que no quiere la igualdad real entre hombres y mujeres, que como digo, en el mundo occidental, las democracias más avanzadas ya reflejan, y cada vez más, sino que busca enfrentamiento y una especie de venganza: ahora quieren ser ellas las que estén por encima, de ahí su discurso "nosotras vs ellos", en un claro síntoma de división, enfrentamiento y disputa violenta.

Es por ello que estos movimientos feministas radicales, aliados con la extrema izquierda, siempre busquen silenciar a aquellas mujeres que no participan de su discurso y acción, sino que buscan por ellas mismas, y encuentran, esa igualdad de la que tanto hablan. Esas mujeres que demuestran su feminismo cada día en su trabajo o en su familia, pero que no dan su brazo a torcer ante la politización del feminismo "oficial" de movimientos radicales y neomarxistas, que reinventan la Historia a su antojo, y que pretenden utilizar la maquinaria del Estado para imponer su movimiento a todos y utilizar el victimismo para hacer de la mujer un objeto de una realidad paralela (como bien denuncian, entre otras, María Blanco en su libro Afrodita desenmascarada y Guadalupe Sánchez en su libro Populismo punitivo).

Como digo, Occidente tiene menos motivos para secundar una reivindicación feminista para recuperar derechos y libertades perdidas por las mujeres, puesto que ahí es donde las mujeres tienen mejor garantizado sus derechos y libertades, como demuestran infinidad de indicadores y estudios.

Uno de los indicadores que mejor lo demuestra es el Índice de Desigualdad de Género, que realiza la ONU, el cual mide la desigualdad entre hombres y mujeres en áreas como la salud, la alfabetización, la política y el mercado de trabajo, entre otras. En una escala en la que 0 sería una igualdad plena y 1 una desigualdad máxima, la puntuación media por grupo de países es la siguiente:

Como demuestra el gráfico, los países más desarrollados son aquellos en los que mayor igualdad real hay entre hombres y mujeres, en contra de la propaganda del feminismo actual. Los países africanos y musulmanes son los que mayor desigualdad de género tienen. Es por ello que el motivo de la reivindicación feminista debería ser ayudar a estos países a encontrar el camino de la libertad femenina. Menos propaganda y más realidad. Hay que luchar por la igualdad real en países donde no hay; no hacer un relato y hacer creer que no hay igualdad donde más hay.

¿Apoyo esta reivindicación? En países donde el movimiento feminista está secuestrado por el relato y la propaganda, por una lucha de género neomarxista, no apoyo nada que tenga que ver con ese circo, más cercano a la ficción. Apoyo la realidad, la lucha de mujeres que saben que viven bajo el yugo del supremacismo masculino, donde ni siquiera pueden salir a la calle vestidas como quieran, sin permiso del marido, tratadas como esclavas, etc.

Allí donde haya discriminación de verdad hacia la mujer, allí apoyaré su lucha por liberarse de las cadenas. Allí donde la propaganda nos quiere hacer ver que vivimos en un infierno machista, no. Porque las feministas libertarias tenían motivos de queja y lucha, y así lo demostraron; las feministas del mundo islámico también en la actualidad; mientras, las "feministas" socialistas anticapitalistas solo saben utilizar a la mujer para su relato de víctima, mientras ignoran el sufrimiento real de las mujeres en aquellos lugares del mundo donde sigue existiendo persecución por ser mujer.