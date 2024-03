ACS arranca el proyecto de ampliación de la canadiense SkyTrain

Tras un proceso de adquisición competitivo, la Provincia ha seleccionado un equipo proponente preferido para diseñar, construir y financiar la vía elevada y las obras viales asociadas, los servicios públicos y los elementos de transporte activo del Surrey Langley SkyTrain.

El equipo proponente preferido seleccionado para iniciar negociaciones contractuales finales con la Provincia es SkyLink Guideway Partners (SLGP), que está compuesto por Dragados Canada, Inc., Ledcor Investments Inc., Ledcor Mining Ltd. y SYSTRA International Bridge Technologies Inc.

Entre otros roles dentro del equipo, se encuentran:

Proponente: Dragados Canada, Inc., Ledcor Investments Inc.

Contratista de diseño y construcción: Dragados Canada, Inc., Ledcor Mining Ltd.

Contratista de diseño: SYSTRA International Bridge Technologies Inc.

A medida que la Provincia inicie las negociaciones finales del contrato con el proponente preferido, el equipo comenzará algunos trabajos preliminares para prepararse para la construcción importante, incluidas investigaciones geotécnicas, ubicación de servicios públicos y limpieza de vegetación.

La Provincia está trabajando estrechamente con el proponente y los gobiernos locales para planificar este trabajo, y se espera que los impactos al público sean mínimos durante esta etapa.

El proyecto Surrey Langley SkyTrain es una extensión de 16 kilómetros de la línea Expo desde la estación King George hasta el centro de la ciudad de Langley, la primera expansión de transporte rápido al sur del río Fraser en 30 años.

Una vez completado, el proyecto proporcionará transporte de alta calidad y bajo costo para las personas en Surrey, Langley y en todo Metro Vancouver. Se espera que este año comience la construcción importante del proyecto Surrey Langley SkyTrain.

El proyecto Surrey Langley SkyTrain se ejecuta a través de tres contratos separados. Las solicitudes de propuestas (RFP) para las tres fases se emitieron a principios de 2023.

Además de la vía elevada y las obras viales asociadas, servicios públicos y elementos de transporte activo, la Provincia continúa evaluaciones y discusiones para el diseño y construcción de ocho nuevas estaciones, incluidos elementos de transporte activo, como senderos para caminar y andar en bicicleta alrededor de las nuevas estaciones, así como en cuanto al diseño, instalación y pruebas de sistemas eléctricos.

Se espera que los anuncios formales de adjudicación de contratos se publiquen en los próximos meses.