Los responsables de Finizens, Giorgio Semenzato (CEO) y Kevin Koh Maier (director de inversiones) visitan esRadio para analizar las previsiones que el mercado está haciendo sobre lo que puede suceder este 2024 en renta fija y renta variable.

En este sentido y pese a que es una de las incertidumbres que más ocupados mantienen a los analistas edurante estos días en los mercados, tanto Giorgio Semenzato como Kevin Koh Maier, destacaron que es algo irrelevante. Lo primero porque es imposible saber quién lo va a hacer peor o mejor. Y en segundo lugar, porque lo importante de la diversificación y, en concreto, de la indexación ultradiversificada es capturar la mejor curva de valor de cada uno de los distintos activos.

"Cuando estás en un índice, lo haces en lo que lo está haciendo bien en este momento. No sólo estás invertido en las empresas más grandes, sino que también te aseguras de estar invertido de manera natural en lo que crece. En este momento, ¿cuáles son las empresas más grandes del S&P 500? Las tecnológicas", argumentaba Semenzato.

Añadía Kevin que "Incluso aunque sepas que va a haber una tendencia, no puedes responder a la pregunta de cómo va a impactar. Las empresas que han terminado monetizando internet no son las que se pensaban hacen 20 años. Ésa es la dificultad: incluso si compro la tendencia, me queda la pregunta de qué empresas se van a beneficiar. El gran beneficio que tenemos con un índice es que sabemos que tendremos las empresas que más crezcan".

El peor error, el market timing

Por este motivo, para los responsables de Finizens, el peor error que puede cometer un inversor es hacer market timing. "Y si lo haces frecuentemente, peor: cuanto más lo intentas, más te equivocas. El inversor no experimentado se deja llevar por las emociones. Si a los inversores profesionales les cuesta hacerlo… Y aquí es donde entra la gestión indexada. Nosotros lo que proponemos es comprar el mundo: de esta manera, estarás seguro y no tendrás la responsabilidad de elegir. El reto es quedarse quieto. Y lo ideal es aportar regularmente", dice Koh Maier.

Giorgio lo explicaba de una manera muy gráfica: "Una persona en su vida se pone varias gorras: cuando te pones la gorra de inversor, lo que tienes que hacer para obtener la máxima rentabilidad a medio y largo plazo es renunciar a tu ego. Porque no funciona. Si aceptas eso, ahora mismo hay una situación muy interesante. Para qué ponerse a jugar si tienes un activo de menor riesgo (renta fija) que probablemente te va a dar un 4-4,5%; y tienes una posibilidad (renta variable) del 8%, que es lo que ha hecho la Bolsa en términos históricos".