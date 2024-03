Ecologistas ponen en el punto de mira a 25 grandes empresas por volar mucho

Asociaciones ecologistas agrupadas en la organización europea Transport and Environment, han lanzado un ránking con las empresas que más contaminan del mundo teniendo en cuenta el volumen de sus vuelos de negocios. El análisis del denominado ránking Travel Smart clasifica a 328 empresas de EEUU, Europa e India en función de once indicadores vinculados a las emisiones de los vuelos de negocios, objetivos de reducción e informes y les concede una calificación A, B, C o D. Según señala el colectivo, "la abrumadora mayoría recibió una C" (un total de 230) y 42 empresas obtuvieron la peor calificación.

La empresa que según esta calificación peor se comporta es Volkswagen: la multinacional encabeza el listado de las compañías "sin planes creíbles para reducir sus emisiones en viajes de negocios" con unas emisiones de 522.523 toneladas de CO2. Suprimirlos, destacan, equivaldría a sacar de las carreteras 264.390 coches. Le siguen KPMG, Johnson and Johnson, Accenture, Siemens, IBM, Microsoft, Alphabet (matriz de Google), Merck, SAP y Thyssenkrupp. En la lista también están Apple, Meta, Shell, Bayer, Bosch y Netflix, entre otras.

El ránking de Travel Smart

Según los autores del estudio, sólo 50 de las compañías estudiadas tiene planes para reducir sus vuelos de negocio. Y señalan que las empresas deberían utilizar lo experimentado en la pandemia, cuando se encontraron vías "para trabajar viajando menos", con el fin de reducir las emisiones: sus fórmulas, frenar los vuelos frecuentes, cambiar el avión por el tren cuando sea posible y priorizar las reuniones virtuales frente a los encuentros cara a cara a grandes distancias.

El estudio también ofrece resultados por países: en el caso de España, se han analizado 18 grandes empresas y apuntan que sólo Mapfre ha establecido objetivos para reducir los vuelos ganándose así la mejor nota. Las 17 restantes, lamentan, obtuvieron una calificación C y el Corte Inglés, una D. En el cómputo global, la que más vuela es Indra: le siguen Santander y Telefónica.

El objetivo de la alianza ecologista es que las grandes compañías reduzcan las emisiones por vuelos de negocio un 50% en 2025 respecto a los niveles anteriores a la pandemia. Alegan que si el diez por ciento de las compañías con más emisiones por volar lo hicieran, la mitad del objetivo estaría conseguido.

Para presionar, al informe seguirá una campaña de comunicación "con unas fichas que incorporan unas aerolíneas ficticias en señal de denuncia". Ponen como ejemplo a "Siemens Airlines, IBM Business Airlines y Johnson & Johnson Airlines" resaltando datos como que "las emisiones de viajes de negocios de Siemens en 2019 de 0.31 Mt de CO2 fueron equivalentes a la huella de carbono de cerca de dos vuelos diarios durante todo un año de Londres a Nueva York".

Piden a los Gobiernos que actúen

En paralelo, la alianza demanda a los políticos que actúen y sugieren que ante la ausencia de planes para reducir de la gran mayoría de compañías, "los gobiernos deberían acelerar y extender los marcos de trabajo sobre planes de cambio climático corporativos" con el fin de que incluyan "objetivos de reducción de emisiones por vuelos de trabajo".

En cuanto a la aviación, que lleva años en el punto de mira ecologista, señalan que "reducir sus emisiones es más crucial que nunca" y destacan que "en esta década" y hasta que se generalicen los combustibles sostenibles (el denominado SAF) "el mejor modo de eliminar emisiones es volar menos".