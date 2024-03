Banco Santander promueve el acceso al mercado laboral de más de 5.000 jóvenes

En la educación está el inicio de un futuro laboral de éxito. Sin contar, por supuesto, que es uno de los puntos más importantes, y claves, en el desarrollo de una persona, a nivel laboral y personal, y por ende para definir el progreso del conjunto de la sociedad. Las distintas ofertas educativas se van amoldando, poco a poco, a la realidad cambiante del mercado laboral. Todo esto, teniendo muy presente que, en España, la tasa de desempleo juvenil, a cierre de 2023, se encontraba en el 28,36%, según los últimos datos del INE.

Una situación que se puede revertir, en buena parte, gracias a la irrupción de las nuevas tecnologías, las cuales han abierto nuevos nichos de mercado impensables hace unos años; dando así origen a profesiones futuras, que los jóvenes empiezan a incluir en sus opciones de formación, y puestos que necesitan cubrir las empresas. "Muchas de las posiciones que se están ofreciendo están demandando unos conocimientos técnicos que aún los chicos no tienen. Entonces, es ahí donde las empresas están empezando a apostar por dar formación para realmente tratar de cumplir con ese gap", apunta la responsable de captación y selección de talento junior de Universia, Claudia Sandia.

Como parte de su compromiso con la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, Banco Santander, a través de Universia, ha cerrado 2023 ofreciendo más de 8.500 ofertas de empleo, más de un 21% superior al año anterior. De todas las ofertas laborales gestionadas por esta plataforma, las mayores oportunidades se produjeron en la industria del software y en la ingeniería. Y es que, según reconoce Sandia, "hoy en día el mercado demanda, y no encuentra, algunas posiciones como desarrolladores de software, experto en telecomunicaciones, expertos en ciberseguridad, big data, IA, realidad virtual, robótica…todas son profesiones que responden a conocimientos técnicos". Un nuevo escenario, en el que los que se inclinan por carreras no científicas también tienen cabida: "los perfiles de letras hoy en día tienen un rol muy importante en todos los proyectos digitales, aunque no lo creamos. Hay un giro en la forma de conectarnos y de pensar, que tenemos que tener en cuenta y necesitamos expertos que nos guíen en este sentido", asegura la responsable de captación de Universia.

Universia, apostando por el talento juvenil

Universia se ha convertido en una plataforma de referencia para universitarios y jóvenes profesionales que buscan empleo. "No solamente acompañamos a los chicos cuando están finalizando su carrera, sino a lo largo de toda su trayectoria universitaria. Nuestro objetivo es impulsar la empleabilidad y acercar el talento a la empresa. Y eso lo podemos hacer incluso desde etapas tempranas de las carreras", señala Sandia.

Con casi 132.000 usuarios en España y 7.082 empresas registradas, Universia ofrece orientación y asesoramiento a sus usuarios. Pero también la posibilidad de elaborar el CV con el apoyo de inteligencia artificial, información sobre cursos online y presenciales, carreras y centros universitarios y guía de empresas en todo el territorio nacional, entre otros servicios y herramientas. "Estamos apostando por iniciativas donde realmente podamos formar a los jóvenes, incluso, a perfiles en reskilling o upskilling, que realmente permitan responder al gran desajuste que existe", comenta la responsable de captación de la plataforma de Banco Santander. En sólo tres años, Universia ha intermediado en el acceso al mercado laboral español de más de 5.000 jóvenes recién graduados o con hasta tres años de experiencia profesional, que es perfil al que fundamentalmente se dirigen las ofertas de las empresas.

¿Cómo enfrentarse a la búsqueda del primer empleo?

Aunque para muchos de estos jóvenes, acceder al mercado laboral por primera vez puede generar cierta incertidumbre, desde Universia aconsejan que seamos "nosotros mismos". De ahí que se recomiende que se evite la exageración de experiencias o que se incluyan detalles que no sean ciertos. Hay que afrontar la entrevista de trabajo como "un proceso de venta, tanto para el reclutador como para el candidato. Por eso, la importancia del personal branding", según comenta Sandia.

Pero este proceso no acaba siempre con un resultado positivo. Por ello es importante entender que la búsqueda de trabajo puede ser tediosa y que, aunque no consigamos nuestro objetivo, no significa que se haya fracasado. Los jóvenes, o quienes estén en búsqueda activa de empleo, tienen que tomarse esta experiencia como "una oportunidad de aprendizaje".

¿Qué profesión encaja conmigo?

Además de todos los servicios que ofrece Universia, también pone a disposición de los jóvenes Smart Talent Scanner, una herramienta digital que ayuda a sus usuarios a encontrar su camino en el mercado laboral. Cuenta con un test de orientación vocacional que permite obtener en pocos minutos un informe detallado sobre las principales afinidades del usuario.

Smart Talent Scanner, que registra una media de 20.000 consultas al mes, también ofrece información de diferentes sectores y puestos laborales para guiar a los usuarios en la búsqueda de su trabajo "del futuro".