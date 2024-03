Turner gana un proyecto de 200 millones de dólares en la Universidad Case Western Reserve

Discovery Builders, una empresa conjunta entre Turner Construction Company, Adrian Maldonado & Associates, Inc., Next Generation Construction y The AKA Team, recibió un contrato de 200 millones de dólares para construir un nuevo edificio interdisciplinario de ciencia e ingeniería para la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio. El costo total del proyecto, incluido el diseño, el equipo, las reubicaciones y otros costos blandos, es de 300 millones de dólares.

El Edificio Interdisciplinario de Ciencia e Ingeniería de cinco pisos incluirá laboratorios húmedos, laboratorios secos y otros espacios de investigación. Será la primera nueva estructura de investigación de la Universidad en más de dos décadas y ayudará a la Universidad a seguir haciendo crecer sus esfuerzos de investigación.

El proyecto de 189.000 pies cuadrados se completará en 2026.

Taurean Spratt, Vicepresidente y Gerente General de Turner Construction Company: "Estamos encantados de traer un nuevo edificio de investigación a la Universidad Case Western Reserve. El Edificio Interdisciplinario de Ciencia e Ingeniería dará lugar a un tremendo crecimiento para la Universidad y sus estudiantes. Esperamos trabajar con la Universidad, el equipo de diseño y toda la comunidad de Cleveland en este proyecto".

Adrian Maldonado, Presidente, Adrian Maldonado & Associates, Inc.: "Adrian Maldonado & Associates, Inc se enorgullece de ser socio de JV con Discovery Builders en este proyecto transformador para una de nuestras principales universidades en todo Ohio. El ISEB permitirá a CWRU ofrecer a sus estudiantes y profesores, una instalación verdaderamente de vanguardia, que mostrará aún más la posición de la universidad en todo el país en el estudio de la ciencia y la ingeniería. Nuestra asociación con Discovery Builders también mejorará los perfiles de nuestras respectivas empresas como empresas de propiedad local capaces de trabajar para construir instalaciones excepcionales, únicas y complejas aquí en nuestro propio patio trasero. Agradezco al liderazgo de CWRU su confianza en nosotros".

Shakorie Davis, Presidenta, Next Generation Construction: "En 2026, la Universidad Case Western Reserve celebrará el bicentenario de la fundación del Western Reserve College. Next Generation se siente humilde, honrada y emocionada de formar parte del equipo de Discovery Builders mientras construimos el nuevo Edificio Interdisciplinario de Ciencia e Ingeniería. Case Western Reserve se esfuerza por ser un líder en la comunidad, y este proyecto representa un compromiso continuo con la educación de clase mundial durante los próximos 100 años".

Ariane Kirkpatrick, CEO y Presidenta del Equipo AKA: "Creciendo en Cleveland en East 100th y Cedar Avenue, siempre he admirado Case Western Reserve University y lo que representa. En 2021, nuestra división de impermeabilización ganó el Premio al Proyecto del Año Carlisle por nuestro excepcional trabajo en el Centro de Artes Escénicas de Maltz. Para mi empresa, formar parte del equipo de gestión de la construcción es un sueño hecho realidad".