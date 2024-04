Berrinche de Escrivá por la conversación de un senador del PP con el móvil

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, protagonizó un tenso momento en la sesión de control en el Senado este martes cuando respondía a la senadora popular Inmaculada Hernández.

"Mientras estoy hablando, este señor que está a menos de un metro está hablando por teléfono y no me deja ni oír", se quejó Escrivá, en alusión a un senador sentado tras él y que estaba usando el móvil. El presidente del Senado, Pedro Rollán, le contestó pidiendo a la bancada popular que guardara silencio y el "debido respeto" al ministro tras precisar que ignoraba si "el tono de la conversación" era alto: "Yo no lo he escuchado".

Escrivá volvió a hablar pero se detuvo de nuevo: "Me siguen interpelando, presidente", lamentó aludiendo esta vez a una senadora de la oposición que según dijo le estaba reprochando que montara "el numerito". "Esto denigra el Senado", sostuvo. Después de que Rollán volviera a pedir a sus señorías que dejaran de interrumpir, Escrivá renunció finalmente a seguir contestando: "No, no", señaló mientras se sentaba, visiblemente molesto.