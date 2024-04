Así dispara Hacienda la recaudación del tabaco mientras el consumo se desploma

Este viernes 5 de marzo la ministra de Sanidad, Mónica García, se mostraba orgullosa ante la aprobación del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, un plan que busca disminuir la presencia del tabaco en ambientes públicos y su consumo.

El tabaco es uno de los pocos vicios que el Estado permite que se siga distribuyendo de forma legal a pesar del alto coste que tiene para la salud de los consumidores. En los últimos años, el negocio del tabaco ha perdido muchos clientes y son cada vez menos las personas que lo consumen, haciendo que año tras año se vea con peores ojos el hábito de fumar, más aún habida cuenta de los graves daños para la salud que puede ocasionar. No obstante, el tabaco sigue siendo una jugosa fuente de ingresos para el Estado a pesar de que cada vez se consuma menos y de que pueda suponer a su vez un alto coste para el sistema sanitario.

Tal y como se explica en las clases de microeconomía, el tabaco es uno de esos productos que poseen una demanda inelástica, esto significa que, aunque suba el precio del tabaco, los consumidores lo van a seguir comprando. Es decir, el Estado puede encarecer de manera sistemática el precio de las cajetillas de tabaco que el número de consumidores no variará o apenas cambiará, de manera que los ingresos a la hacienda pública podrán seguir creciendo de forma progresiva. Esto ha provocado que la recaudación en España por el tabaco haya alcanzado en el año 2022 los 8.687 millones de euros, con tan sólo 2.182 millones de cajetillas de cigarrillos vendidas, mientras que en el año 2004 se alcanzó una recaudación de 6.946 millones de euros y se vendieron 4.663 millones de cajetillas, es decir, se han recaudado 1.741 millones de euros más vendiendo menos de la mitad de cajetillas.

Como podemos observar en el gráfico anterior, la venta de cajetillas de cigarrillos no ha hecho más que disminuir desde el año 2004, mientras que la recaudación ha seguido una tendencia a la inversa. Hay que mencionar que, aunque antes hemos dicho que la demanda apenas varía por mucho que cambie el precio, si a partir del año 2008 cayó tan bruscamente esta demanda (aunque luego se estabilizaría) no fue por un cambio de gustos de los consumidores sino por culpa de la crisis del año 2008, con la consecuente destrucción de empleo y disminución de la renta de los ciudadanos.

Por otro lado, si nos fijamos en cual ha sido la evolución del precio de las cajetillas de cigarrillos desde 1999 y el precio antes de impuestos de estas cajetillas desde el mismo año, nos llevaremos la "sorpresa" de que más del 80% del precio del paquete de tabaco se explica simple y llanamente por los impuestos, ya que el precio antes de impuestos de la cajetilla de cigarrillos apenas supone una parte muy reducida del coste total para el consumidor. Vamos a comprobarlo de manera visual:

Como podemos observar en el gráfico anterior, la recaudación impositiva por el tabaco ha alcanzado en el año 2023 la cifra de 8.467 millones de euros, más del doble que en el año 1999. Al mismo tiempo, el número de cajetillas de cigarrillos vendidas en 2023 ha sido de 2.119 cajetillas, mientras que en 1999 fue de 4.293, el doble que en la actualidad. Es decir, hoy se recauda más del doble que en 1999 vendiendo la mitad que en 1999. Hay que mencionar que, aunque antes hemos dicho que la demanda apenas varía por mucho que cambie el precio, si a partir del año 2008 cayó tan bruscamente esta demanda (aunque luego se estabilizaría) no fue por un cambio de gustos de los consumidores sino por culpa de la crisis del año 2008, con la consecuente destrucción de empleo y disminución de la renta de los ciudadanos.

Por otro lado, si nos fijamos en cual ha sido la evolución del precio de las cajetillas de cigarrillos desde 1999 y el precio antes de impuestos de estas cajetillas desde el mismo año, nos llevaremos la "sorpresa" de que más del 80% del precio del paquete de tabaco se explica simple y llanamente por los impuestos, ya que el precio antes de impuestos de la cajetilla de cigarrillos apenas supone una parte muy reducida del coste total para el consumidor. Vamos a comprobarlo de manera visual:

En esta imagen podemos ver como el precio del paquete de tabaco no ha dejado de subir desde el año 1999, cuando tenía un precio de 1,65 euros mientras que en el año 2023 este paquete costaba 4,88 euros, de media. Esto contrasta con el precio antes de impuestos que tenía en el año 1999, unos 0,33 euros, y el precio que tuvo en el año 2022 (últimos datos disponibles) con 0,59 euros. Es decir, mientras en el año 1999 el 80% del precio final se explicaba por los impuestos, en el año 2022 es el 87%. Si el tabaco ha subido escalonadamente su precio no es porque se hayan encarecido los costes de producirlo o distribuirlo, sino porque el Estado cada vez aplica un mayor volumen de impuestos sobre este producto.

Lo que está claro es que el tabaco es un negocio que repercute unos ingresos mil millonarios justamente a quien no produce, no distribuye y no vende, como es el Estado, que aplicando casi un 90% de impuestos al precio final es como consigue ser el que se lleva la mayor porción de todo el pastel que supone el negocio del tabaquismo.