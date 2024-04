Grifols coloca una emisión privada de 1.000 millones de euros en bonos sénior garantizados

Grifols ha anunciado la firma de una colocación privada de 1.000 millones de euros en bonos sénior garantizados al 7,5%, con vencimiento en abril de 2030, sujeta a las condiciones habituales de cierre de este tipo de operaciones.

Según ha explicado la compañía de hemoderivados, los fondos obtenidos con esta transacción se utilizarán para amortizar los bonos no garantizados con vencimiento en 2025.

La compañía catalana ha detallado que los términos y las garantías de estos bonos son "significativamente consistentes" con la documentación existente en la deuda garantizada de Grifols, incluidas las garantías reales otorgadas y los respectivos garantes.

También ha manifestado que esta transacción supone un "importante hito" financiero, subrayando "la confianza de los mercados financieros en la solidez del negocio y la resiliencia operativa de Grifols".

"La estrategia financiera acometida representa un importante paso adelante para abordar los vencimientos de 2025 de la compañía y refuerza el diseño de la estructura financiera a largo plazo", ha explicado este martes Grifols en una nota de prensa.

El presidente ejecutivo de Grifols, Thomas Glanzmann, se ha mostrado "muy satisfecho con la impecable ejecución de este acuerdo, que refleja la fortaleza del negocio de Grifols y la confianza que el mercado de deuda tiene en su salud financiera".

"Esta colocación no sólo mejora nuestra estructura de capital sino que también refuerza nuestro compromiso continuo con la innovación y el liderazgo en la industria de la salud", ha añadido Glanzmann.

Los bonos no estarán registrados bajo la 'Securities Act de 1933' de Estados Unidos y no pueden ser ofertados o vendidos en Estados Unidos a no ser que se produjese el correspondiente registro o una exención equivalente a los requisitos de registro.

Grifols ha contado con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP como asesores legales para esta operación, mientras que Deutsche Bank ha sido el agente colocador de la compañía.

Cierre de la venta de un 20% de su participación en Shanghai RAAS

Al mismo tiempo, Grifols ha asegurado que sigue avanzando hacia el cierre de la venta de un 20% de su participación en Shanghai RAAS al Grupo Haier por 1.800 millones de dólares estadounidenses.

La firma de hemoderivados ha garantizado que este acuerdo estratégico "avanza de acuerdo a lo planificado y está previsto que se cierre en la primera mitad del año 2024".

Con todo, los ingresos derivados de esta desinversión se utilizarán para la reducción de deuda garantizada ('secured debt') de Grifols con vencimiento en 2025, contribuyendo a la mejora de su estabilidad financiera.