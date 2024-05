Pepe Álvarez, acorralado por un joven empresario: "¿Cómo que no me expolian, Pepe? ¡La mitad de lo que gano!"

Pedro Buerbaum es un joven emprendedor que goza de un extraordinario éxito en redes sociales y en Youtube, donde atesora la nada desdeñable cifra de 825.000 suscriptores en su canal Worldcast y de 291.000 en su página personal. Ha lanzado negocios como la Pollería, o el e-commerce de moda Fulkon. Buerbaum forma parte de ese ecosistema de jóvenes líderes de opinión de corte liberal, que han ido descubriendo por propia experiencia el apetito insaciable de las estructuras de Estado y su brazo ejecutor: Hacienda. Tanto es así, que un reciente vídeo suyo se hizo viral hace unos días con motivo de su propia declaración de Hacienda.

Estas declaraciones le valían a Buerbaum la ira en prensa y redes sociales del coro de tertulianos cercanos al Gobierno y encantados con la voracidad fiscal de Hacienda. Tanto que el propio Daniel Lacalle se lanzaba a analizar en un vídeo las mentiras que han empleado contra el youtuber.

Pues bien, Buerbeaum, que sigue con su actividad, ha entrevistado en su podcast Worldcast al secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Una entrevista en la que este emprendedor hablaba al propio Álvarez sin tapujos ni medias tintas sobre algunos mantras decimonónicos de los sindicatos y sindicalistas enfrentado a la realidad que vive él en sus empresas y con sus más de 200 empleados.

Así, cuando Álvarez señala que el empresario debe repartir el fruto de su trabajo con todos los trabajadores, Buerbaum recordaba el valor de un puesto de trabajo frente a la figura del empresario que arriesga. "Bueno, en el caso que planteas, es un caso muy particular", decía Álvarez una y otra vez a cada ejemplo de Buerbaum.

Uno de las dudas que plantea Buerbaum a Pepe Álvarez es el finiquito. "¿Por qué tengo que pagarte un finiquito. Si cobras 1.500 euros a mi me cuestas 2.500 euros, porque todos los meses hay 1.000 euros que se queda en la maraña del Estado, pero si te tengo que echar, porque no haces bien tu trabajo, o porque va mal el negocio, por qué tengo que además pagarte un finiquito. Por qué no te lo paga ese estado parasitario?"

"Esto es muy sencillo", decía Álvarez: "Si tienes motivos objetivos para despedirle, el despido te cuesta cero", dice el secretario general de UGT, a lo que Buerbaum, en seguida replica: "Bueno, todos los empresarios que nos estén oyendo saben que eso no existe, el despido procedente son como los reyes magos".

Pepe Álvarez, sin embargo, mentía al decir que si el despido procedente el coste es 0, porque no es así. Tampoco Buerbaum estaba enterado, pero si el despido se considera procedente, la empresa indemnizará con 20 días de salario por cada año trabajado, con un límite máximo de 12 meses.

Impuestos

"Los que ganan más deberían pagar mucho más", decía Álvarez cuando entró a valorar el sistema fiscal en España. "Yo creo que los que ganan poco, pagan más que los que más ganan", decía. "Lo que yo pago a la seguridad social para la pensión, es para pagar a los que están cobrando".

Entonces, decía el empresario, "tú defiendes que se suban los impuestos a los ricos". A lo que el sindicalista contestó: "Sí sí, por supuesto, a los ricos sí." Entonces, decía Buerbaum, los ricos que pueden hacerlo, se van. A lo que el de UGT respondía: "Pues no pasa nada".

Entonces, Buerbaum pone a Álvarez frente al espejo: "Pero espera, los ricos se van, pero hay una factura que pagar, y ¿quién paga esa factura? La clase media que pasa a ser clase baja". Entonces, llegó el gran argumento de Álvarez; No la clase media es cada vez más baja porque los multimillonarios son cada día más multimillonarios.

El empresario le replicaba: "No, los multimillonarios son los que crean trabajo y riqueza, el problema es cuando ahuyentas a los multimillonarios que se van del país".

"No, no", dice Álvarez, "los que crean riqueza son los emprendedores". Para Álvarez los multimillonarios las grandes fortunas son los que vienen y arrastran generación tras generación".

¿Pero el dinero genera empleo, no? Resume Buerbaum. "Sí, por supuesto", concede Álvarez.

Es entonces cuando el empresario replica que la presión fiscal es tan insoportable que probablemente termine fuera de España, para escapar de la voracidad fiscal de Hacienda. "Estás en tu derecho y lo harás, pero no esperas que te aplauda", decía Álvarez, porque "El Estado te ha dado y tienes una deuda moral". Y añadía con complicidad, "pero yo no quiero que te vayas", a lo que Buerbaum replicaba: "Pues dile a tus amigos políticos que no me expolien". "No te expolian", replicaba el sindicalista: "¿Cómo que no me expolian, Pepe? ¡La mitad de lo que gano!", decía. A lo que Álvarez intentaba replicar, "sí pero el 70% de tus necesidades de gasto las tienes cubiertas". "¡Cómo!", decía el empresario: "¿El estado me da la comida, me paga el alquiler, me llena el depósito del coche, me pone el coche? ¡Pero si cada vez que gasto pago impuestos!"

Pensiones

La conversación también pasó por el sistema público de pensiones. "El sistema de pensionens público de nuestro país es el que menos coste tiene su gestión. Cualquier sistema privado multiplica por dos el coste de la gestión. Gestiona bien, es transparente y que te va a permitir a ti, que igual lo necesites o no, vas a poder jubilarte con dignidad y acabar tu vida con dignidad", defendía Álvarez quien además, enfatizaba que era sostenible.

"Pero, si miras la pirámide poblacional y te das cuenta de que dentro de poco cada jovecinto va a tener que sostener a 2,5 pensionistas, ¿sigues creyendo que es sostenible?" preguntaba Buerbaum.

"Hay un periodo crítico, que tiene que ver con esa situación, siempre que no se genere empleo, ni que venga gente para trabajar. Pero si se continúa creando empleo y riqueza el sistema de pensiones se va a mantener", decía Álvarez, quien sostenía en este punto que precisamente el hecho de que hayan puesto en marcha el cambio de los trabajadores indefinidos, (los famosos fijos discontinuos), permiten que la gente pueda cogerse vacaciones y consumir, ya que, según dice, "la economía se basa en el consumo".

El tamaño del Estado

En este punto, Buerbaum recuerda a Álvarez que la posibilidad de vacaciones, o los contratos indefinidos dependen de la salud de las empresas, unas empresas que están siendo maltratadas por el Estado "un sector público gigante" que tenemos y que "vive de lo que le roba al sector privado", señalaba ante los aspavientos de Álvarez: "¡Pero cómo dices que tenemos un sector público gigante!"

Buerbaumn contesta: "Porque cada vez es más grande, cada vez hay más funcionarios, es una maquinaria que se infla y consume cada vez más recurso"… Álvarez le corta: "¡Eso es pura propaganda!". Y sigue "¿El sector público crece en la sanidad? Sí ¿porque los ciudadanos hacen más demandas, porque necesitamos que creciera más, sí? No es el estado el parásito. Sino el que ofrece servicios a la gente."

Este tramo de la entrevista fue el que más ha encendido a Álvarez, porque Buerbaum repreguntaba y repreguntaba: "Pero el dinero público ¿a quién le duele cuando se malgasta? ¿Se despide a un funcionario si malgasta el dinero público?"

"¿Y qué pasa con Correos?", seguía Buerbaum "tiene casi el monopolio y pierde dinero", a lo que Álvarez concedía "mira, Correos estamos de acuerdo en que no es un ejemplo de buena gestión", pero lo disculpa: "pero es una parte ínfima del presupuesto".

La conversación, derivó al estatus de funcionario y el hecho de que no puedan ser despedidos, con el desincentivo al trabajo que esto supone o el famoso "vuelva usted mañana" de organismos como los entes locales y ayuntamientos. "Esto es un tópico que planteas tú, es un tópico de otro momento de nuestra historia", replicaba Álvarez.

En el último tramo de la conversación y acorralado por los argumentos de un empresario que sufre la presión del Estado y que lo único que quiere es que la economía funcione, Álvarez tiró de argumentos como que eso que me cuentas es un tópico o aquel caso particular no lo conozco. Finalmente terminó negando que se hayan presupuestado 20.000 millones de euros para políticas de igualdad y reduciendo los problemas de las estructuras de Estado en los chirniguitos que montan "la derecha y la ultraderecha", que son, a su juicio "los más chiringuiteros". Buerbaum le recordó que la política en general, a lo que Álvarez negó la mayor: "La política, no y la izquierda no. No."