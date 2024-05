Crece en el mercado el temor a que el Gobierno esté detrás de la operación BBVA-Sabadell

Comienzan a darse circunstancias que rodean a la oferta que BBVA ha hecho por Sabadell que levantan luces de alarma en el mercado que teme que el Ejecutivo de Sánchez también esté maniobrando en la sombra para influir en el resultado.

Especialmente llamativa ha sido la postura expresada por Félix Bolaños, mano derecha de Sánchez, muñidor de las estrategias de Moncloa y ministro de Justicia. El hecho de no estar en el staff económico del Gobierno no le ha impedido decir claramente que se trata de "una buena noticia" por considerar positivo "contar con entidades sólidas, punteras y líderes en la UE y en el mundo", ya que el conglomerado resultante de la operación daría lugar al segundo banco español por activos.

Además, se daría una circunstancia extraordinaria. Y es que el Estado, a través del Frob, ya es uno de los accionistas mayoritarios de CaixaBank (después de la Fundación La Caixa). Y con su influencia en esta operación, de salir adelante, resultaría que entre Caixa Bank y BBVA-Sabadell, se controlaría prácticamente el 90% del mercado en Cataluña y una cuota importante en otras comunidades autónomas. Además, por activos, se convertiría en la primera entidad española por delante de CaixaBank, y en depósitos la segunda, tras CaixaBank.

Otra de las claves que maneja el mercado es que el Gobierno parecía estar al tanto de las intenciones del BBVA, pero no así el Sabadell. De hecho, se trata de una operación u oferta "no solicitada" por el Banco Sabadell de la que finalmente resultaría una absorción del Sabadell por el BBVA.

Fuentes de mercado muy cercanas a la operación analizan para Libre Mercado la situación actual. Por un lado recuerdan que se trata de una operación no comentada, estudiada o solicitada entre ambas entidades, lo que encajaría con la descripción de una OPA hostil. Por otro lado, el hecho de que el BBVA no ofrezca dinero en efectivo y con una prima sobre el valor real (no el contable o de capitalización) del Sabadell, hace que ésta no sea económicamente atractiva a priori para los accionistas del Sabadell. Y la realidad es que el propio Sabadell, se encuentra en una clara senda alcista, después de que en los últimos 4 años haya llegado a cotizar al 20% de su valor en libros, al 80%, en una clara trayectoria alcista.

Así las cosas, estas fuentes temen que el Gobierno tenga intereses no confesados en la operación y temen, sobre todo desde el entorno del Sabadell, que el BBVA haya lanzado la operación de acuerdo con el Gobierno.

Finalmente, otras fuentes, que han analizado en profundidad tanto las condiciones de la operación como las cuentas de ambas entidades, consideran que la oferta del BBVA tiene pocas posibilidades de prosperar, fundamentalmente porque sólo ofrece papel, y un papel cuyo potencial en el medio plazo es menor que el propio. Es decir, que estos analistas conceden mejores oportunidades de crecimiento al Sabadell en solitario o abordando alguna operación con algún banco más pequeño, que siendo engullido por el BBVA, por lo que, estas fuentes apuntan, de prosperar sería sólo con el apoyo del Gobierno.

Antecedentes

Esta posibilidad no sería tan abiertamente temida por distintos players del mercado, de no ser por la abierta estrategia intervencionista que ha tomado el Ejecutivo en el tejido empresarial con mayor músculo de nuestro país. Así, ya ha tomado posiciones de control en Telefónica, Indra, CaixaBank a través del Frob, y se prepara para entrar en Naturgy. Unos antecedentes que hacen crecer la sombra de la sospecha sobre las intenciones del Ejecutivo en BBVA y Sabadell.