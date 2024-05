Desmitificando la hipoteca inversa: un análisis detallado de una alternativa para complementar la pensión

La jubilación, una etapa de la vida que debería ser sinónimo de tranquilidad y seguridad financiera, puede volverse un desafío para muchos. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años en España, la hipoteca inversa se ha presentado como una solución innovadora y con gran potencial en España. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, persisten ciertos mitos y malentendidos que rodean a este producto financiero. En este artículo, profundizaremos en la hipoteca inversa y desmitificaremos cinco falsas creencias comunes sobre ella.

Una visión general de la hipoteca inversa

La hipoteca inversa es un producto financiero, diseñado con un marcado fin social. Se estructura como un préstamo o crédito con garantía hipotecaria dirigido a personas mayores de 65 años o dependientes, permitiéndoles obtener liquidez a partir de su vivienda sin tener que renunciar a ella.

Es esencial comprender que la hipoteca inversa es una alternativa para complementar la pensión utilizando el valor de la vivienda, ya que el inmueble supone una forma de ahorro del que poder extraer liquidez gracias a este producto. Esta alternativa permite recibir el dinero de diversas maneras, ya sea en un solo pago inicial, en mensualidades o combinando ambas opciones. La particularidad de esta hipoteca radica en que no se exige la devolución ni del principal ni de los intereses del préstamo hasta después del fallecimiento del titular, por lo que podremos seguir disponiendo de la vivienda de por vida con total tranquilidad.

A pesar de las posibilidades que el producto ofrece para mejorar la calidad de vida, existen una serie de falsas percepciones que afectan su aceptación y comprensión.

Según Iñigo Hernández Alesanco, Director de Desarrollo de Negocio de Óptima Mayores, la empresa especialista en hipoteca inversa líder en España "más del 70% de las personas que nos contactan tienen ideas preconcebidas equivocadas".

Vamos a tratar de ofrecer en este artículo una visión más clara sobre esta alternativa para complementar los ingresos a partir de los 65.

Desmitificando los falsos mitos sobre la hipoteca inversa

Falso mito Nº 1: "El banco se queda con mi casa"

Una de las preocupaciones más comunes es la creencia de que si se contrata una hipoteca inversa, tras el fallecimiento la entidad se va a quedar con la casa. No es así. De hecho, lo proveedores de este producto no les interesa en absoluto quedarse con la vivienda. Para ellos es un negocio financiero, no inmobiliario.

El cliente conserva la propiedad, pues al tratarse de un préstamo, ésta no se transmite, y tras el fallecimiento los herederos van a heredar el inmueble. La vivienda se emplea como garantía de devolución del préstamo. El producto está ideado para que tras el fallecimiento el valor del inmueble sea muy superior a la deuda para que los herederos puedan saldarla con facilidad.

Falso mito Nº 2: "Me dan muy poco dinero por mi casa"

Este mito está relacionado con la idea equivocada de que la entidad se va a quedar con la casa, ignorando que ésta no se transmite. Es importante entender que la hipoteca inversa es un préstamo, no una venta, y la vivienda se utiliza únicamente como garantía.

El objetivo de la entidad prestamista es asegurar que la deuda sea significativamente menor que el valor de la vivienda, lo que motivará a los herederos a cancelarla y beneficiarse de esa diferencia. Es por eso que las cantidades que se perciben pueden parecer en ocasiones "bajas", pero es para evitar que los importes que recibimos más los intereses no superen determinados umbrales.

Falso mito Nº 3: "No es un producto seguro"

Algunas personas desconfían de la hipoteca inversa, creyendo que podría no ser segura su contratación. Sin embargo, en España, contratar una hipoteca inversa es completamente seguro y está regulado por la Ley 41/2007. Esta ley establece protecciones para los contratantes, como la no exigibilidad de la devolución del préstamo antes del fallecimiento y la garantía de que los herederos, en ningún caso, tendrán que responder de la con sus propios bienes. Además, solo entidades financieras autorizadas pueden ofrecer hipotecas inversas en España, lo que garantiza la legitimidad y seguridad del producto.

Falso mito Nº 4: "Es caro"

Existe la percepción errónea de que la hipoteca inversa es un producto costoso. Si bien el tipo de interés puede ser superior al de una hipoteca tradicional, la naturaleza de la hipoteca inversa la hace única. Al no requerir la devolución del préstamo durante la vida del titular, la hipoteca inversa ofrece una alternativa atractiva para aquellos que necesitan liquidez pero no desean o no pueden comprometerse con pagos mensuales. Es importante destacar que para las entidades son operaciones difíciles y cotosas de financiar, puesto que no saben cuándo van a recibir la devolución del préstamo, a diferencia de lo que ocurre con un préstamo normal, y es por eso que los intereses son más altos que los de una hipoteca tradicional.

Iñigo Hernández comenta: "Es habitual que la revalorización que experimenta la vivienda durante los años de la hipoteca supere los intereses generados por el préstamo. Es una de las grandes ventajas de la hipoteca inversa frente a otros productos de monetización en los que sí se pierde la propiedad. Beneficia tanto al cliente como a sus herederos".

Falso mito Nº 5: "Dejo un problema a mis herederos"

Finalmente, muchos temen que al optar por una hipoteca inversa estén dejando un problema a sus herederos. Sin embargo, la hipoteca inversa está diseñada para que los herederos reciban una casa con un valor superior a la deuda generada por el préstamo. Tienen la opción de vender la casa y quedarse con la diferencia, solicitar una nueva hipoteca convencional para cancelar la inversa o cancelarla con sus propios recursos. Es importante destacar que, en ningún caso, los herederos responderán con sus propios bienes, ya que la hipoteca se extiende únicamente a la masa hereditaria.

La importancia de un asesoramiento adecuado

Antes de considerar la contratación de una hipoteca inversa, es crucial buscar el asesoramiento adecuado para comprender completamente sus implicaciones, evaluar si es la opción adecuada para nuestras necesidades, y además poder comparar diferentes alternativas que haya en el mercado. En este sentido, Óptima Mayores se destaca como el especialista líder en España, ofreciendo además un estudio inicial sin coste con las mejores alternativas del mercado para cada caso particular.

"Acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso y les ayudamos con todos los trámites necesarios para poder contratar la opción que más les convenga", concluye Hernández.