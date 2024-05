Felipe Moreno ficha como director de Desarrollo de Negocio de la multinacional cotizada CLERHP

La multinacional cotizada CLERHP Estructuras (BME: CLR) ha decidido incorporar en su equipo directivo a Felipe Moreno, ex directivo de Finizens y fundador de Sotavento. Ocupará la posición de director de desarrollo de negocio, facilitando al mediano y gran inversor información y acceso a las opciones que ofrece el grupo CLERHP, no solo en equity, acciones, etc., sino también como promotora inmobiliaria, tras incorporar esta nueva línea de negocio en su actividad empresarial; en especial, con el ambicioso desarrollo urbanístico, Larimar City & Resort (La Otra Banda de Punta Cana, Rep. Dominicana), como activo ‘estrella’.

El CEO de CLERHP, Juan Andrés Romero, explica que "con su incorporación al equipo, pretendemos hacer llegar al perfil de inversor, en este momento único de oportunidad, la tranquilidad, el rigor y la coherencia de nuestra gestión y proyección como un valor de inversión seguro, en el mejor momento socioeconómico del país, con la garantía de una empresa cotizada en el BME Growth español desde 2016… y la proyección del valor más rentable de este mercado en 2023".

Según explica Moreno, "el crecimiento previsto para los próximos 25 años en la República Dominicana será el mayor de la zona Caribe y uno de los mayores en todo América. El país, no solo como destino turístico, ya destaca como unos de los más importantes mercados inmobiliarios del mundo".

Sobre Felipe Moreno

Moreno cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero e inmobiliario. Ha trabajado para el banco de inversión alemán ICM InvestmentBank como responsable de negocio en España. Previamente fue gestor de patrimonios en Banco Madrid, tras su paso por el mundo de las EAFI. Estudió Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y es MBA por la Universidad de Barcelona. Ha realizado, además, numerosos cursos de especialización en el sector financiero y fintech.

Colaborador habitual en los principales medios de comunicación financiera de España, ha ejercido la docencia en seminarios de formación financiera y empresarial como experto en estrategia corporativa e innovación en #WealthTech, inversión indexada, gestión pasiva e inversión inmobiliaria.

Larimar City & Resort: impulsando el crecimiento

El proyecto Larimar City & Resort no solo representa una inversión lucrativa para CLERHP Estructuras, sino que también es un ejemplo de innovación urbanística en el modelo de promoción de ‘ciudad destino’, enfocado en la calidad de vida y el ocio saludable de sus habitantes, y al mismo tiempo añadiendo valor a la comunidad y al entorno. Con un diseño moderno, sostenible y único en el Caribe, Larimar City ofrece un estilo de vida único, combinando la comodidad de la vida urbana con la tranquilidad de un entorno natural. Además, su ubicación estratégica y las amenidades de clase mundial lo convierten en una opción atractiva tanto para inversores como para residentes.

Acerca de CLERHP Estructuras, S.A.

Como colofón a todo un proceso de transformación en el que la marca ha incorporado a su negocio una atractiva actividad promotora, CLERHP ha presentado los resultados financieros de 2023 con máximo histórico en cifra de ventas (18,5M de euros) y su máximo histórico en en EBITDA, tanto en valor absoluto (6,4M de euros) como en margen (34,59%). Tras un proceso en el que la compañía ha logrado un excelente crecimiento y ha reducido su apalancamiento, CLERHP se reafirma como un valor seguro y fiable, al mostrar un ratio DFN/EBITDA de 1,12; confirmando el desapalancamiento; y a la vez, lograr una importante mejora en fondos propios y en fondo de maniobra. Las cuentas de CLERHP Estructuras muestran un desempeño "robusto", con un aumento del EBITDA del 37,90% respecto al año anterior, alcanzando un margen sobre la cifra de negocios del 34,59%.

Destaca también un incremento en los ingresos financieros y una significativa reducción en los gastos financieros, contribuyendo así a un resultado neto positivo. Toda esta mejora de indicadores económicos se ve reforzada por una importante cartera de contratos, con más de 124 M adjudicados, que ofrece muy buenas perspectivas en relación con el plan estratégico publicado por la compañía.

Las preventas de Larimar City & Resort han alcanzado los 72.5 M hasta la actualidad, demostrando la notable aceptación del producto en el mercado internacional. Este desarrollo se configura como catalizador del crecimiento de balance de la compañía. Los resultados financieros de CLERHP Estructuras S.A. para el ejercicio 2023 reflejan una posición sólida y un crecimiento sostenido, respaldados por decisiones estratégicas acertadas y una gestión eficiente. La empresa se sitúa como un actor destacado en el sector, con perspectivas muy prometedoras para el inversor y para enfrentar los importantes retos que plantea su ambicioso plan estratégico. En este contexto, la llegada de Felipe Moreno se produce en el mejor momento para amplificar el impacto tanto social como económico que la empresa y su proyecto estrella van a tener en el sector inmobiliario