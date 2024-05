Milei y el mensaje a PP y Vox: "El poder es un juego de suma cero y, si lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros"

Primera visita oficial del Presidente de la República Argentina, Javier Milei, a España y sin agenda institucional, solo contactos con empresarios. Sin duda, un presidente "liberal libertario" es otra cosa. Hay que recordar que Pedro Sánchez ni siquiera le felicitó cuando tomó posesión. Ha venido a Madrid este fin de semana, entre otras cosas, para presentar su libro, El camino del libertario (Deusto, 2024). En primera fila del auditorio del diario La Razón, Karina, su hermana, "el jefe", la ex Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, única representante del Partido Popular junto a Cayetana Álvarez de Toledo, y el líder de Vox, Santiago Abascal. Las llamadas derechas de España…

Oficiaba de maestro de ceremonias el doctor en Economía Juan Ramón Rallo que para acabar le preguntaba cómo le gustaría inspirar a las "nuevas derechas europeas, una amalgama de ideas muy diversas, unas proteccionistas, otras que tiran al libre mercado"... Contestaba:

"Hay que entender que el poder es un juego de suma cero y si lo tienen ellos no lo tenemos nosotros, y eso ellos lo entienden. El cáncer de la humanidad es el socialismo, el enemigo es el socialismo. Una de las cosas maravillosas que se dio ahora en Argentina es un ordenamiento en términos ideológicos, que cuando la gente vota sepa lo que vota y que en un lado queden los colectivistas y en otro los que abrazan la ideas de la libertad. Obviamente que va a haber matices...".

Citaba Milei al Nobel de Economía Milton Friedman cuando definía los distintos tipos de liberales, "minarquistas, conservadores, anarquistas":

"En lugar de estar tan preocupados por las diferencias que podemos tener en este lado de la vida, no dejemos que el lado oscuro negro, satánico, atroz, espantoso y cancerígeno lo gane".

El presidente explicaba que "los progres son una máquina de hacer pobres" y "los valores morales tienen un correlato institucional y esas instituciones son las que terminan destruyendo o no un país. Esa es la pelea que hay que dar". La audiencia aplaudía y así acababa una presentación que en realidad había sido una clase magistral, una lección completa de la batalla moral del liberalismo frente al socialismo, ideología "con 150 millones de muertos".

Sobre la Justicia Social

Durante toda la presentación era implacable contra el socialismo , "un fraude intelectual y un horror en términos humanos":

"Los socialistas lo que hacen es darle una justificación bonita a la envidia, y eso crea un ataque sobre el que genera riqueza que termina hundiendo al país. La justicia social es eso, es una idea de resentidos y envidiosos, que además es injusta porque implica un trato desigual ante la ley, porque implica violencia, porque para hacer una política redistributiva se lo tienen que robar a otro. Y el que tenía que invertir no lo hace y estamos todos peor".

Otra de las reflexiones más interesantes y potentes que arrojaba es por qué, como ha pasado en Irlanda (de ser el país más pobre de Europa a lograr un PIB per cápita 50% mayor que el de EEUU) donde "el milagro tomó lugar" ahora se vuelve atrás. Es decir, cuando llega el éxito es cuando "aparecen las vastas ideas socialistas basadas en el odio". Para Milei hay que "aplicar aquí activamente la batalla cultural y moral". "¿Cuántos piensan que el capitalismo es insoportablemente injusto?". Y es que, "una sociedad muy dinámica y que crece mucho va a generar desigualdad porque cada vez que se crea un producto o se resuelve una necesidad ése que lo hace va a ganar dinero", decía, "el socialismo recurre a las miserias humanas para implantar sus ideas".

Al hilo de esta reflexión, desvelaba una conversación con el empresario norteamericano Elon Musk, "un tipo genial", con el que se ha visto en un par de ocasiones. Musk le contó que se levanta "todos los días pensando qué kilombo le puedo arreglar a la gente. Arreglar problemas a la gente... Entonces, ¿qué les importa si gana más plata o menos plata, si les está haciendo la vida mejor?".

Va a cerrar el Banco Central argentino

Por otro lado, Milei, presidente "en un país de zurdos", confirmaba su compromiso de cerrar el Banco Central, una medida que prometió durante la campaña electoral. "Absolutamente, se va a eliminar, no es un asunto que sea negociable".

Ha ido, como siempre, más allá: "Estamos incomodando a los rojitos por todo el mundo, vamos a mandar una ley por la que emitir dinero sea un delito. Van a ir presos el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, el presidente de la Nación y todos los diputados y senadores que hayan aprobado esa ley".

Hablaba también de la devastadora situación financiera de Argentina, donde la inflación interanual se sitúa por encima del 280 por ciento. "Estamos domando con mucho éxito la inflación. Cuando llegamos, la inflación iba a un ritmo del uno por ciento diario, y hoy hay un derrumbe fenomenal. Hoy hablamos de créditos hipotecarios a 30 años. Las jubilaciones le están ganando a la inflación".

Milei ha recordado que la mayor batería de reformas del país fue impulsada por el presidente Carlos Menem (1989-1999), y aunque su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que incluye "cinco veces más" de leyes, no sido aprobado en el Parlamento, "va a salir" y "se vienen 3.000 reformas más que apuntan a que Argentina termine siendo el país con mayor libertad económica del mundo y en unos 35 o 40 años sea una de las primeras potencias del mundo, como fue a fines del siglo XIX". Su referente, Suiza.

Ha destacado por encima de otras medidas la de eliminar el control de capitales para que la ciudadanía pueda escoger libremente en qué moneda comprar. "El control cambiario era una salvajada, y es imprudentemente moral. Es una aberración". Pero avisaba, "hasta que no se pueda arreglar el tema de los stocks, no puedo abrirlo". El cepo cambiario se aplica en Argentina desde 2011.

Milei es "el error" y lo que enseña ser portero de fútbol

Lo suyo es lo nunca visto, que los electores aclamen a un político que anuncia recortes y no gasto. Recordamos los gritos entusiastas de "¡No hay plata!" en su toma de posesión. Él mismo se ve como "un error" que salió bien. "Soy un error tipo dos. Un presidente liberal libertario no es normal en condiciones normales de presión y temperatura. Hicieron las cosas tan mal que acá estamos", bromeaba.

Sobre su particular carácter batallador y outsider contaba que se forjó bajo los palos de una portería de futbol. "Ser arquero ha sido muy importante en mi vida, me ha hecho fuerte y me ha ayudado a ser diferente. Los arqueros están solos, visten diferente y cuando encajan un gol es siempre su culpa". También están solos en las celebraciones. Milei fue actor de teatro y músico, lo que explica esa imagen y "en parte el histrionismo", decía.