Ibedrola ficha a la hija de Andoni Ortuzar como "técnico de campañas"

El gigante energético español Iberdrola, comandada por Ignacio Sánchez Galán, acaba de fichar en el entorno del PNV. No lo hace con ningún cargo político, sino en la familia. Garazi Ortuzar, hija influencer del presidente del PNNV, Andoni Ortuzar, se incorporará al equipo de la eléctrica en el área de Marketing.

Así lo recoge el propio perfil de Linkedin de la hija de Ortuzar, donde figura como "Técnico de campañas" de Iberdrola. Fuentes de Iberdrola consultadas por Libertad Digital, confesaron haberse enterado por la prensa de la noticia.

Garazi Ortuzar se ha incorporado a la disciplina de Iberdrola desde el pasado mes de mayo. Hasta la fecha, más allá de su formación en Periodismo y su paso por Llorente y Cuenca, Garazi era conocida por su papel como influencer, con más de 50.000 seguidores en Instagram. Ahora, desarrollará su actividad en el departamento de Soluciones energéticas y Campañas de la eléctrica.

Garazi Ortuzar estudió periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid entre 2016 y 2020 y realizó un Máster en EAE Business School en Dirección de Comunicación Corporativa y RSC.

La hija de Ortuzar, además de su perfil en redes sociales, abrió hace seis meses un canal en Youtube llamado "La hija de", en la que se reivindicaba precisamente como algo más que la hija de. Su primer vídeo fue una entrevista con su padre, quien pregunta, en el arranque del vídeo "qué hago aquí, que parezco Bertín Osborne en el sofá de su casa entrevistando". "Estás aquí por ser el padre de", dijo. "Siempre he vivido con el lastre, vamos a decir, de que tengo un apellido de un padre que es un personaje público, que es político, y me han mirado con lupa. Y yo he sido muy juzgada. Y me apetece crear un espacio de confianza y seguro para contar historias."