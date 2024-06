Así afectará al campo español el nuevo parlamento europeo: "Saldrán reglamentos más sensatos"

Existía la incertidumbre de saber hasta qué punto las movilizaciones del campo y las tractoradas supondrían un factor relevante para decantar el voto del sector primario en estas elecciones europeas de 2024. Tras analizar el resultado, las asociaciones rurales interpretan que sí se ha producido un "toque de atención" en lo relativo a seguridad alimentaria, políticas verdes y acuerdos comerciales. También esperan que de este nuevo Parlamento Europeo surjan políticas "más sensatas" tras la debacle de los Verdes.

Lo cierto es que los partidos rurales que se presentaban en España no han conseguido ningún eurodiputado. En Holanda, el Movimiento Campesino Ciudadano no ha crecido y mantiene sus 2 escaños. Sin embargo, los partidos que proponen eliminar o revisar el Pacto Verde han aumentado su presencia en la Eurocámara. El grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE) liderado por Georgia Meloni ha obtenido 73 escaños (+4), mientras que Identidad y Democracia (ID) de Le Pen y Salvini ha conseguido 58 (+9).

En este sentido, desde la asociación SOS Rural consideran que se ha producido "un toque de atención" por parte de los votantes. "Han emergido con fuerza nuevos partidos en Europa y lo valoramos positivamente", ha señalado Natalia Corbalán, de la Fundación Ingenio y portavoz de SOS Rural.

"Se ha generado una desconfianza en los partidos tradicionales, que llevan legislando muchos años en los que el mundo rural se ha sentido maltratado y no puede estar peor. Así que valoramos positivamente estos vientos de cambio y está claro que el mundo rural ha votado en contra de lo que actualmente tenía porque ya ha visto el resultado. Esta desconfianza le ha llevado a pegar ese pequeño giro y aplaudir los vientos de cambio que esperamos que sean positivos para el campo".

"Reglamentos más sensatos"

Con respecto al equilibrio de poderes en la Eurocámara, el Partido Popular Europeo (+10 escaños), la Alianza de los Socialistas y Demócratas europeos (-4) y los liberales (-23), tres grupos que habitualmente votan juntos, han visto como su espacio se reduce del 59% de los eurodiputados a un 56,5%.

Aunque estos tres grupos suelen votar de forma similar en multitud de temas, no siempre han estado de acuerdo, especialmente en los referente al sector agrícola. Ahora queda por ver cómo puede decantar la balanza el aumento de la presencia de la ultraderecha en la Eurocámara y el batacazo de los Verdes.

"Tenemos la impresión de que este nuevo Parlamento Europeo está mas abierto a tesis agrarias, no está tan condicionado por los Verdes y por una malentendida protección del medio ambiente que nos ha arrastrado en esta última legislatura", ha señalado el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, en declaraciones a Libertad Digital.

"Creo que se van a poder sacar directivas y reglamentos bastante más sensatos, sin esas barbaridades que teníamos encima como la ley de bienestar en el transporte o la ley de Restauración de la Naturaleza que prácticamente nos obligaba a abandonar muchas explotaciones. Tengo la sensación de que se van a poder sacar políticas agrarias más realistas que en la legislatura anterior", ha añadido Cortés.

Vigilando el voto

Por ejemplo, con respecto a la Ley de Restauración de la Naturaleza, la mayoría de miembros del PPE, el CRE (el grupo de Vox) al completo, también el ID y aproximadamente la mitad de los diputados de Renew (el grupo de Cs) y de los no inscritos votaron a favor de meter la ley en un cajón. A pesar de ello, perdieron la votación por 273 votos frente a 345. Es muy posible que, con la actual composición de la cámara, los partidarios de retirar la ley hubiesen ganado esa votación. Aunque no es posible saberlo con exactitud porque los grupos no siempre votan en bloque.

En el Parlamento Europeo no existe la disciplina de partido y esto es precisamente lo que preocupa a Unión de Uniones. "En Europa cada eurodiputado vota en conciencia y se da la paradoja de que ciertos partidos están prometiendo algo en campaña y después, a la hora de votar, no lo cumplen", señala Cortés.

"En cuanto se conformen los grupos y sus portavoces, vamos a comprobar si cumplen sus promesas. La Unión de Uniones va a hacer público el sentido del voto de cada eurodiputado español en las votaciones relativas a temas agrarios. Ya está bien de que nos tomen el pelo", afirma Cortés.