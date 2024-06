Mendiluce defiende movilizar suelo privado para desarrollar vivienda social

Eduard Mendiluce

El CEO de Anticipa-Aliseda, Eduard Mendiluce, ha defendido la movilización del suelo privado para solucionar el déficit de vivienda en España y los problemas de los sectores más desfavorecidos. Esto lo mencionó durante la clausura de la XXV Jornada Anual del Club Inmobiliario Esade Alumni, 'Ley de Vivienda un año después: avances y retos', celebrada en Madrid. Durante el evento, representantes del Gobierno y del sector privado coincidieron en la necesidad de colaborar para lograr una gestión más eficaz que garantice el acceso a la vivienda, enfocándose en el alquiler.

Mendiluce considera urgente movilizar el parque de suelos privados, ya que el suelo público es limitado y los números no cuadran. Además, hizo un llamado a movilizar el parque de vivienda existente, tanto vacío como ocupado, para abordar la falta de oferta y la sobrecarga en el pago de la vivienda. Según datos del Banco de España, el 45% de los alquileres generan problemas a las familias. Abogó por la colaboración entre sectores público y privado para estudiar la aplicación de la Ley de Vivienda y garantizar la seguridad jurídica, considerando el límite de actualización de alquileres propuesto por el INE como una oportunidad.

Propuso una tramitación legislativa rápida, un plan de vivienda, apoyo presupuestario e incentivos fiscales para los promotores como medidas necesarias.

Carmina Ganyet

La sesión comenzó con la bienvenida de Carmina Ganyet, presidenta del Club Inmobiliario Esade Alumni y directora general corporativa de Colonial. Atribuyó el déficit de vivienda en España, cifrado en un millón de viviendas, a "políticas inconexas, oscilaciones en la regulación, una visión a corto plazo y un gasto público bajo".

Ganyet celebró la creación de un Ministerio de Vivienda y de una nueva ley para garantizar el acceso a una vivienda digna, pero advirtió que esta ley impone altos costos al sector privado y algunas medidas podrían no lograr la equidad, sino generar efectos contrarios. Defendió una visión a largo plazo y estable para el plan de vivienda.

Íñigo Fernández de Mesa

El vicepresidente de la CEOE y Chairman of the Board Rothschild & Co Spain, Íñigo Fernández de Mesa, inició con un análisis de la situación económica internacional, destacando que las perspectivas del sector inmobiliario español son positivas. Aunque los visados aún no han aumentado, el consumo privado podría mejorar con la bajada de los tipos de interés y el ahorro. Señaló la necesidad de construir nuevas viviendas para cubrir la demanda acumulada y consideró fundamental el gasto público para recuperar los niveles de hace 15 años.

Fernández de Mesa criticó aspectos de la Ley de Vivienda, como la reserva del 30% a vivienda protegida, que hace poco rentable la promoción, y destacó la importancia de la implicación del sector privado en el alquiler social.

Mesa Redonda

En la mesa redonda participaron Anselmo Menéndez (subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana), Carlos Ruiz (director de estudios del Instituto de Estudios Económicos, IEE) y Helena Beunza (presidenta de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, Asval), moderados por la periodista de El Confidencial, Ruth Ugalde.

Carlos Ruiz (IEE) afirmó que la nueva ley no responde a las necesidades, ya que falta fomento de la oferta y colaboración público-privada para favorecer el acceso de colectivos vulnerables. Sugirió disponer de más suelo, mejorar los procesos de gestión y coordinar mejor las distintas administraciones. Ruiz abogó por un parque de vivienda pública destinado al alquiler y mejorar la eficiencia del gasto público mediante la colaboración público-privada.

Helena Beunza (Asval) destacó la importancia de cómo se desarrolla la ley y la colaboración entre el sector privado y las administraciones, pidiendo la representación de todos los agentes en los órganos de decisión. Enfatizó la necesidad de agilizar los procesos, mayor flexibilidad y poner todo el suelo público a disposición de las políticas de vivienda. Criticó la falta de un parque de vivienda de alquiler asequible en comparación con otros países.

Anselmo Menéndez

Anselmo Menéndez (Ministerio) abogó por fórmulas de colaboración que den voz al sector y defendió agilizar la gestión para acelerar la concesión de visados. También mencionó la Ley del Suelo, que el Gobierno tuvo que retirar por falta de mayoría parlamentaria, esperando su aprobación para disponer de más suelo con garantía jurídica y gestión eficiente.

Regulación Catalana

La regulación catalana también fue analizada, coincidiendo los ponentes en cuestionar su eficiencia. La ley estatal establece precios máximos y mínimos a nivel nacional, mientras que la Generalitat defiende un índice con una cifra única, lo que llevó a presentar un recurso contencioso-administrativo contra el tope a los alquileres aprobado por el Gobierno.

Anselmo Menéndez calificó la regulación catalana como un error, argumentando que es necesario abordar los topes de forma individualizada y no generalizar. Helena Beunza y Carlos Ruiz coincidieron en criticar la sobrerregulación en Cataluña.