Una plaga de "millones" de saltamontes azota Valencia y Málaga: "Nunca he visto nada igual"

Una plaga de "millones" de saltamontes está arrasando con los cultivos de la zona de Requena (Valencia). Lo mismo está sucediendo con tres municipios de Málaga (Coín, Alozaina y Casarabonela), completamente infestados de estos insectos capaces de devorar 16 veces su propio peso.

Un agricultor de viñedo de la zona, Raúl Guillamón, ha asegurado que "nunca" ha visto nada igual. "Cuando llegas al campo, ves millones de saltamontes por todos los lados. Aquí tenemos mucha fauna salvaje (cabras montesas, corzos, muflones...) que ya viene provocando pérdidas graves y continuadas en los cultivos. Pero si no teníamos bastante, ahora llegan los saltamontes y complican aún más la situación", ha precisado.

En los vídeos facilitados por Guillamón a Libertad Digital se ve cómo cientos de saltamontes brincan en el aire a cada paso que da el agricultor por sus tierras. Además, muchas de las parras ya están desnudas, sin apenas hojas tras el devastador paso de los insectos.

"Hace menos de un mes empezamos a ver demasiados saltamontes en los campos cultivados y daños considerables. Nos pusimos en contacto varios agricultores de la zona afectados y dimos la voz de alarma. El problema sigue, cada día va a más y cada vez hay más saltamontes", afirma Guillamón.

Según ha informado la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), la "inédita" presencia de estos insectos está causando ya "importantes daños" en los cultivos de la zona, especialmente viñedos (uva para elaboración de vino y de cava) y olivos, ya que se comen las hojas y debilitan así las plantas en un momento del ciclo vegetativo determinante para el desarrollo de los frutos. "Hay parcelas que están totalmente arrasadas. Es algo alarmante", confirma Guillamón.

Cultivos ecológicos

Los saltamontes, cual plaga bíblica, aparecieron en primer lugar en la pedanía de Los Pedrones, situada a 21 kilómetros al sur de la población de Requena, y en los últimos días se han expandido a los parajes de Casilla Hernández y Las Cañás que se encuentran en la pedanía de Campo Arcís. Se trata de una zona donde los campos de cultivos suelen estar rodeados de montes, según la asociación agraria.

Y la solución no es sencilla. "Hay insecticidas que los combaten y hay compañeros que los han utilizado pero, al día siguiente, el campo aparece igual. Como no sea una labor en conjunto dirigida por la Administración, es complicado de combatir. Y, a parte, muchos de nosotros estamos en cultivo ecológico. No podemos utilizar insecticidas químicos. Así que como no hagan una excepción por plaga, no tengo ni idea de cómo lo vamos a solucionar", señala Guillamón.

El responsable de la sectorial del vino de AVA-Asaja, José Luis Robredo, ha afirmado que esta presencia de saltamontes es "preocupante" por lo que esperan que la administración "haga su trabajo para evitar que se convierta en una plaga". Asaja Málaga también dio la "voz de alarma" hace unos días para advertir de una "significativa infestación" de saltamontes en tres municipios de Málaga (Coín, Alozaina y Casarabonela) que daña zonas agrícolas y naturales.