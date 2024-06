Errejón habla de los ricos en tercera persona... pero es uno de ellos

El pasado 13 de junio el diputado por Sumar Íñigo Errejón publicó un mensaje en la red social "X" que causó una avalancha de respuestas en su contra. En dicha publicación se podía leer lo siguiente: "Los ricos no están en contra del Estado. Están en contra de compartirlo."

Esto lo decía en alusión a un informe de Más Madrid en el que supuestamente se demostraba como los barrios más ricos de Madrid recibían más servicios en limpieza que el resto de los barrios madrileños. Más allá de si el contenido del informe de Más Madrid es cierto o no, cosa en la que no entraremos, lo curioso de todo esto es que Errejón se refiera a los ricos en tercera persona como si fuera algo ajeno a él, aunque no es la primera vez que lo hace. Porque, ¿acaso no pertenece Errejón al grupo de los más ricos de España? En este artículo vamos a tratar de comprobarlo.

Los ricos no están en contra del Estado. Están en contra de compartirlo. https://t.co/seGbeqdv74 — Íñigo Errejón (@ierrejon) June 13, 2024

Para empezar, el diputado de izquierdas poseía en el año 2022 un patrimonio de casi 150.000 euros, una cantidad que está muy por encima de la mediana de riqueza neta para las personas que se ubican entre los 35 y los 44 años (Errejón actualmente tiene 40 años), que en el año 2020 se ubicaba en los 70.000 euros, según el INE.

No obstante, si observamos la distribución de la riqueza en España en el año 2022 (últimos datos disponibles), podemos ver como Íñigo Errejón se encuentra en torno al 25% más rico de España. Así lo podemos ver en el siguiente gráfico proporcionado por WID (World Inequality Database):

Como vemos, una riqueza neta por hogar de (al menos) 150.000 euros colocarían al diputado madrileño en torno al 25% más rico del país.

A esto habría que sumarle que la última declaración de bienes y rentas de Errejón corresponde al año 2022, por lo que no se incluye el salario percibido en 2023 (que fue de 112.000 euros) ni el que está percibiendo en la actualidad (que es de casi 100.000 euros), lo que le haría escalar posiciones entre los más ricos, aunque lo más probable es que no pasase del 20% más rico de España.

Por tanto, acabamos de comprobar como Errejón habla de los ricos en tercera persona a pesar de estar incluido (al menos) entre el 25% del país con mayor patrimonio, sin embargo, alguien podría decir que el diputado de Sumar no se referiría tanto a los que tienen un patrimonio elevado, sino más bien a aquellos que tienen unos ingresos altos. De esta manera, podría "escaparse" de entrar en la categoría de ricos, aunque tampoco sería el caso. Como ya hemos mencionado antes, el cofundador de Podemos está percibiendo en el año 2024 un salario de 99.252 euros, que le colocaría en el 5% con más ingresos de todo el país.

Tal y como se puede observar en el gráfico anterior, las rentas de (al menos) 86.467 euros entrarían en el rango del 5% con mayor renta de España, algo que en el caso de Íñigo Errejón se supera de forma holgada. Así pues, el portavoz de Sumar pertenecería al 5% de la población con mayores ingresos y al 25% de la población con mayor patrimonio, con tan sólo 40 años. Visto lo visto, parece cuanto menos raro que cuando habla de los ricos lo haga en tercera persona y/o como si fuera algo muy ajeno a él. Sin ir más lejos, en este post de "X" habla en tercera persona de quienes están ubicados en el 20% de rentas más altas cuando él está en el 5%:

A ver si va a ser cuando los ricos hablan mal del Estado es porque lo quieren todo para ellos!! pic.twitter.com/7uyICjPBkg — Íñigo Errejón (@ierrejon) December 26, 2022

Esto es algo difícil de entender y tiene, al menos, tres posibles explicaciones: una explicación es que él mismo no sea consciente de que está entre los más ricos del país y entre los que mayores rentas perciben al año, es decir, que no es que nos esté intentando engañar, sino que sus percepciones sobre la realidad están más bien equivocadas. Una segunda explicación podría ser que él creyera que ricos son sólo los que poseen cientos de millones de euros o ingresan más de un millón de euros al año, de manera que él no entraría en ese rango. Y una tercera explicación es que realmente sí sabría que está entre los más ricos del país, pero confía en que el resto de la población no lo sepa, de manera que estaría apelando a la ignorancia o la estupidez del electorado.

En resumidas cuentas, es difícil creer que alguien que irrumpió en la escena pública llamando "casta" y "élite" a los políticos a los que hoy él pertenece no sepa que esos mismos políticos pertenecen al porcentaje de población más adinerada de España. Este alejamiento de la realidad que vive la mayor parte de la población es una de esas cosas que él achacaba a los políticos de hace 10 años y es justamente en lo que él mismo está cayendo ahora al intentar distanciarse de los ricos. Al final, Errejón se ha convertido en aquello a lo que supuestamente venía a combatir.