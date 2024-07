András Tombor, sobre la OPA de Talgo: "No tenemos nada que ver con los rusos"

András Tombor, el alto ejecutivo detrás de Magyar Vagon, la empresa húngara que ha lanzado una oferta para comprar el 100% de Talgo por 619 millones de euros, ha defendido que la compañía solo tiene inversores húngaros y ha descartado influencias rusas o políticas.

En una rueda de prensa en Madrid, el directivo desmintió uno de los argumentos que el Gobierno tiene para vetar la operación, ya que relacionan la empresa con inversores rusos, algo que permitiría denegar la operación tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. "No tenemos nada que ver con los rusos, antes teníamos una cooperación industrial con inversores rusos pero terminó con la guerra de Ucrania. Hay un proyecto que tenemos que acabar por imperativo legal, que terminaremos en el primer trimestre del año que viene", afirmó Tombor.

Sin embargo, respecto a las acusaciones del Gobierno de tener nexos con la extrema derecha, Tombor evitó responder diciendo que no le importan los temas políticos. Magyar Vagon está participada por el Gobierno húngaro, en manos ahora del político de extrema derecha Víctor Orbán. "Soy un empresario, no me importan los temas políticos y mi oferta tiene sentido para todas las partes, y esta es la única oportunidad de Talgo para recuperarse, es una oferta amistosa. Espero que todo el mundo se olvide de estos temas políticas, porque no creo que haya ninguna consideración política", señaló.

Tombor también aseguró que no tiene prisa para llevar a cabo esta operación y que tendrá en cuenta cualquier alternativa o propuesta que venga tanto desde el Gobierno como de otros inversores como CriteriaCaixa. "Talgo es una empresa española muy icónica y muy importante para los españoles. Nosotros también tenemos alguna empresa icónica y también las protegemos, por eso queremos hacerla más fuerte", defendió.

Su plan es ampliar la capacidad industrial de la compañía, de forma que sobrepase los 1.000 millones de euros de ingresos, y mantener su españolidad, así como sus fábricas en España.