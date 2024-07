Lar España crea un 'Comité de Seguimiento' de la OPA formulada por Hines y Grupo Lar para tomar decisiones

El consejo de administración de Lar España, reunido este martes, ha aprobado la constitución de un 'Comité de Seguimiento' de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria formulada por el fondo inmobiliario Hines y Grupo Lar, a través de la sociedad española Helios, sobre la socimi para adoptar decisiones y llevar a cabo las actuaciones que correspondan en relación con dicha operación.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la socimi ha recordado que Helios está participada por un accionista significativo de la firma con representación en el consejo de administración, a través del consejero dominical Miguel Pereda Espeso, por lo que la compañía ha decidido que el Comité esté compuesto por los consejeros independientes de la sociedad.

En concreto, se ha referido a José Luis del Valle Doblado, Roger M. Cooke, Isabel Aguilera Navarro y Leticia Iglesias Herraiz.

Asimismo, el Comité estará presidido por José Luis del Valle Doblado, mientras que la vicesecretaria no miembro del consejo de administración, Susana Guerrero, y el secretario no miembro del consejo, Juan Gómez-Acebo, actuarán, respectivamente, como secretaria no miembro y vicesecretario no miembro del Comité.

OPA valorada en 678 millones de euros

El fondo inmobiliario Hines y Grupo Lar, a través de la sociedad española Helios, anunció el viernes pasado el lanzamiento de una OPA de carácter voluntario sobre el 89,95% del capital de la socimi Lar España a 8,10 euros por título, lo que supone valorar la totalidad de la firma en, aproximadamente, 678 millones de euros.

Según el anuncio remitido a CNMV, el importe total máximo a desembolsar en efectivo por Helios, la sociedad participada en un 62,5% por Hines European Real Estate Partners y en un 37,5% por Grupo Lar Retail, asciende a 609,1 millones de euros.

El precio ofertado por Helios implica una prima del 16% sobre el precio al que cerraron ayer las acciones de Lar España (6,99 euros); del 17% sobre el precio medio ponderado de cotización del último mes; del 16% sobre el precio medio ponderado de los últimos tres meses, y del 25% sobre el precio medio ponderado de los últimos seis meses.

En concreto, la oferta se formula sobre la totalidad de las acciones emitidas de Lar España, a excepción de las acciones que poseen tanto Grupo Lar como su presidente, Miguel Pereda, dado que se han comprometido irrevocablemente a no aceptar la oferta, aunque aportarán sus títulos a la sociedad oferente tras la liquidación.

Por tanto, la oferta se dirige de manera efectiva a un total de 75.196.924 acciones ordinarias de Lar España de 2 euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma clase y serie, representativas del 89,85% de su capital social.

En este contexto, Grupo Lar es titular de 8.466.045 acciones ordinarias de Lar España, representativas del 10,12% de su capital social, y Miguel Pereda Espeso posee 30.000 acciones ordinarias de la socimi, hasta el 0,04% de su capital social.

De este modo, la oferta está condicionada a alcanzar, al menos, el 50% de los derechos de voto a los que se dirige, a que el perímetro de activos permanezca inalterado y a que no se produzcan cambios materiales en la posición de deuda neta y efectivo respecto a la última información publicada al cierre del primer trimestre de 2024.

Además, Helios financiará la oferta con una combinación de fondos propios y deuda externa totalmente suscrita por bancos de "reconocido prestigio", al tiempo que han detallado que la intención de las partes es optimizar aún más la estructura de capital de Lar España y aumentar el apalancamiento hasta el 60% LTV ('loan to value').