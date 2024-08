¿Por qué sube la recaudación? Lo que Sánchez y Montero no explican

Los ingresos tributarios se han disparado desde 2022. Pero el Gobierno asegura que no ha habido una subida generalizada de impuestos. Pedro Sánchez y su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguran que el récord de recaudación se debe a la buena marcha de la economía española, que está creciendo y generando empleo, y no a un incremento de los tipos. ¿Es esto cierto? Esta semana, en La Pizarra de Domingo Soriano, analizamos las cifras y las razones que están detrás de esta noticia.

Por una parte, es verdad que en los últimos dos años no ha habido grandes anuncios sobre subidas sustanciales en los impuestos más importantes (IRPF, IVA, Sociedades). Pero hay muchos matices que plantear aquí. Y los explicarán Nuria Richart y Domingo Soriano: el primero es que sí ha habido cambios (al alza) en otros muchos tributos. El segundo es que la inflación está golpeando con dureza el bolsillo de los españoles y eso también tiene un impacto tributario doble: por lo que pagamos de más por la subida de precios y porque la no deflactación del IRPF es en realidad una subida de impuestos (es cierto que no ha requerido de una aprobación parlamentaria, pero eso no la hace menos evidente).