Dios está de moda: Shein vende camisetas con versículos de la Biblia

Shein se ha convertido en la tienda líder en el sector de la moda online y la Biblia es el libro más vendido del mundo. Por lo que, Shein ha aprovechado la oportunidad para crear ropa como: sudaderas, camisetas, tops… En los que incluye versículos de la Biblia y frases relacionadas con la fe cristiana.

La página web de Shein está separada por secciones y la orientada a los jóvenes es la denominada "EZWear", el propio nombre hace referencia a la Generación Z, que incluye a todos los nacidos a finales de los 90 y a principios de los 2000. El diseño más común de la ropa de esta sección diseños urbanos y frases como "girls will be girls", que significa, las chicas serán chicas o "to be loved is to be known", que se traduce como, ser amado es ser conocido.

Primero, se encuentra entre los más vendidos una sudadera que dice "Faith over fear, the Lord is on my side: I will not fear, what can man do to me?" (Fe por encima del miedo, el Señor está de mi lado: no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre?).

Este es el segundo ejemplo que dice: "God with us" (Dios con nosotros).

Janira Planes, experta en tendencias en redes sociales comentaba en El Confidencial, que este tipo de campañas "puede llamar la atención a primera vista que una tienda como Shein tenga algo así, pero cuadra a la perfección con lo último que hemos ido viendo en internet. El boom del cristianismo en la red es muy claro y sólo hay que echar un ojo a toda la cultura que ha surgido en los últimos tiempos con guiños continuos al cristianismo". Asimismo, los mensajes cristianos se verían impulsados por la filosofía del consejero delegado Donald Tang, que defiende "proveer de la libertad de elección" con el fin de que la moda "sea accesible".

Facturación de Shein

Según Statista, Shein cerró el año 2023 con una facturación aproximada de 702 millones de euros, mientras que Zara y Zalando se situaron en segunda y tercera posición respectivamente en el mundo de la moda. Sin embargo, el crecimiento de Shein ha sido exponencial y repentino, desde hace 5 años, que a raíz de la pandemia la facturación creció, ya que en 2019 apenas facturaba 5.000 millones de euros.

Todavía se desconoce el impacto en las cifras de la compañía de esta campaña. Lo que sí se conoce es que no ha dejado indiferente a nadie.