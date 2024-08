Nvidia gana un 168% más, marca récord de ingrsos, pero se desploma en bolsa

Cuando eres el protagonsita de la fiesta alcista de la Bolsa, ni siquiera cuando bates récords, superas expectativas, y logras un incremento de beneficio del 168%, y lo haces, además, fuera de la temporada oficial de resultados, llevándote todo el protagonismo, eres capaz de ilusionar a la bolsa.

Esto es lo que ha pasado con el fabricante estadounidense de microchips y tarjetas gráficas Nvidia, quien ha presentado resultados y en el segundo trimestre fiscal, que ha finalizado en julio, arroja un beneficio neto de 16.599 millones de dólares (14.858 millones de euros), cifra que supone incrementar en un 168% las ganancias del mismo trimestre del año pasado, según ha informado la empresa tecnológica que ha autorizado además, un nuevo plan de recompra de acciones de hasta 50.000 millones de dólares (44.756 millones de euros).

Sin embargo, estos resultados no han ilusionado a los inversores, que han precipitado a la compañía en bolsa. Nvidia caía un -2,8% en el 'premarket' desde el -7% del 'after hours') porque, aunque ha superado las previsiones del consenso, no ha rebasada la estimaciones más exigentes.

Los ingresos de Nvidia entre mayo y julio sumaron un récord de 30.040 millones de dólares (26.889 millones de euros), un 122,4% más que un año antes, batiendo así las previsiones de la propia empresa, mientras que los costes aumentaron un 84,6%, hasta 7.466 millones de dólares (6.683 millones de euros).

Los ingresos del negocio de centros de datos de Nvidia en el segundo trimestre crecieron un 154% interanual y un 16% trimestral, hasta 26.300 millones de dólares (23.542 millones de euros), mientras que el área de juegos e IA facturó 2.900 millones de dólares (2.596 millones de euros), un 16% más que un año antes y un 9% más respecto del primer trimestre.

De tal modo, en los seis primeros meses de su ejercicio fiscal Nvidia obtuvo un beneficio neto de 31.480 millones de dólares (28.178 millones de euros), casi cuatro veces más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando ganó 8.232 millones de dólares (7.369 millones de euros), mientras que los ingresos sumaron 56.084 millones de dólares (50.202 millones de euros), un 171% más.

De cara al tercer trimestre del ejercicio, Nvidia confía en que su cifra de negocio alcanzará los 32.500 millones de dólares (29.091 millones de euros), con una desviación al alza o a la baja del 2%.

Por otro lado, la multinacional indicó en la presentación de sus cuentas que en la primera mitad del año fiscal retornó 15.400 millones de dólares (13.785 millones de euros) a los accionistas en forma de acciones recompradas y dividendos en efectivo.

En este sentido, precisó que al final del segundo trimestre la empresa disponía de 7.500 millones de dólares (6.713 millones de euros) para ejecutar recompras de acciones y, el pasado 26 de agosto, el consejo de administración de Nvidia aprobó una autorización adicional de recompra de acciones por 50.000 millones de dólares, "sin vencimiento".