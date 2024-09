El sobrino de Amancio Ortega monta un hotel de lujo para perros: "No existía nada igual"

Habitaciones individuales, amplias zonas verdes y patios con juegos, zona de descanso, piscina, servicio de transporte y atención veterinaria. Estos son algunos de los servicios que ofrece el hotel para perros que ha montado un sobrino de Amancio Ortega, Antonio Rodríguez Ortega, en Mera (La Coruña).

El Canine Mera Club es un auténtico paraíso para los perros. De hecho, el alojamiento canino se inaugura este mismo mes de septiembre y ya hay lista de espera, según la información recogida por El Debate. El precio, teniendo en cuenta las comodidades, no es tan alto como cabría esperar: 35 euros por noche.

"Me hubiera gustado encontrar un lugar así para alojar a mis perros y después de mucho buscar me di cuenta que no existía nada igual", ha comentado el sobrino de Amancio Ortega a El Debate.

Cabañas y habitaciones individuales

Cabañas exteriores para perros más grandes.

Para los perros más grandes (más de 15 kilos) hay cabañas exteriores, equipadas con zonas de descanso y sombra, en amplias zonas al aire libre totalmente individuales para evitar el estrés de compañías perrunas no deseadas. El servicio de limpieza pasa dos veces al día.

Los perros más pequeños pueden disfrutar de habitaciones interiores "Combinan comodidad y seguridad para que tu perro se sienta como en casa mientras tú estás fuera", señala la página web del hotel. Las camas, "de alta calidad", garantizan "un descanso e higiene impecable" con la temperatura ideal para el bienestar de los perros.

El Canine Mera Club también acoge a los catalogados como perros potencialmente peligrosos (PPP). Para ellos, hay cabañas igualmente acogedoras equipadas con cierres seguros e imposibles de manipular. También disfrutarán de "áreas de recreo bien cercadas con vallas altas y bien seguras para prevenir escapes" bajo la supervisión de "empleados con experiencia y formación en manejo de PPP".

Piscina, guardería y transporte

El hotel creado por el sobrino de Amancio Ortega cuenta con amplias zonas de juego para que los animales socialicen en un entorno supervisado y también con una piscina "diseñada especialmente para perros" donde pueden disfrutar de un refrescante baño.

La piscina, especialmente diseñada para perros.

El servicio de guardería cuesta 17 euros, en el caso de que los perros no se queden a dormir en el hotel. Además, se puede contratar el servicio de recogida y entrega a domicilio disponible las 24 horas.

"Los perros estarán juntos en grupos seleccionados por tamaño, temperamento y edad. Un miembro de nuestro equipo de cuidadores estará en todo momento con ellos para guiar los juegos y vigilar que ningún perro sea excluido".

Por si fuera poco, los dueños pueden estar al tanto de la estancia de sus mascotas en el hotel gracias al servicio de cámaras HD en directo situadas en las instalaciones.