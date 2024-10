Directivos de la fábrica de Tesla en Berlín acuden a las casas de trabajadores de baja

La gigafactoría de Tesla en Grünheide, cerca de Berlín, ha acaparado titulares esta semana por una llamativa práctica: según reveló el económico Handelsblatt, directivos de la fábrica están acudiendo al domicilio de trabajadores de baja para comprobar por sí mismos si los empleados están realmente enfermos.

El diario cita la "agresividad" con que algunos de los empleados recibieron las visitas del director general, André Thierig, y el jefe de Recursos Humanos, Erik Demmler. Tras conocerse la noticia, la propia compañía justificó la práctica, que decidieron emprender ante las elevadas tasas de absentismo de este verano: Thierig alegó que con esas visitas apelan a la "ética" del trabajo y que hay otras empresas que también lo hacen.

Según Tesla, la fábrica de Berlín está sufriendo un absentismo de hasta el 17% en algunos momentos que supone el triple de la industria germana y que ha alcanzado sus picos en agosto. El diario que avanzó la noticia se hizo eco de una reunión en la fábrica en la que se explicaba a los empleados una práctica que, según Tesla, fue acogida con satisfacción por buena parte de los trabajadores que sufren las ausencias de sus compañeros.

El diario apuntó que la empresa tenía localizados 200 trabajadores (de un total de 12.000) que "están cobrando un sueldo pero no han trabajado aún nada este año" y presentan cada seis semanas nuevos partes de baja. Las visitas se han realizado a empleados muy concretos y sin previo aviso: en la mayoría de los casos no les abrieron la puerta o no estaban en la vivienda y "hubo algún caso de "comportamientos muy agresivos".

Mientras los sindicatos están protestando alegando que la carga de trabajo en la fábrica es excesiva y se están produciendo presiones, el director, en declaraciones recogidas por la prensa alemana, insiste en que el absentismo se acentúa los viernes y en los turnos de tarde y destaca que las cifras son muy inferiores (de sólo el 2%) entre los 1.500 empleados temporales con los que cuenta la empresa.

En cuanto a las visitas a domicilio, señala que son "mejores que una llamada de teléfono" y que la práctica ha traído "mejoras" en la tasa de ausencias. No descartan nuevas visitas.

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, también confirmó la noticia a través de las redes sociales al señalar que están investigando "el elevado absentismo" de sus empleados alemanes. La planta de Tesla en Berlín produce el Model Y de la compañía estadounidense.