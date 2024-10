El Director de educación financiera en el Instituto de Estudios Financieros (IEF), Jordi Martínez, ha atendido a Libertad Digital con motivo del Día de la Educación Financiera para alertar sobre el peligro que suponen los influencers que ofrecen consejos financieros "sin los conocimientos necesarios" por redes sociales y muestran el lujo que supuestamente han creado siguiendo su estilo de vida. "Si alguien nos dice que vamos a conseguir mucho dinero de forma fácil, hay que sospechar", ha recalcado después de advertir que la población española debe "mejorar" sus conocimientos financieros.

Pregunta: ¿La educación financiera es eficaz en España?

Respuesta: Tiene recorrido de mejora. Así lo dicen tanto la encuesta de competencias financieras del Banco de España, en las que sólo el 53% de la población contesta bien a tres preguntas que son bastante básicas, como el Eurobarómetro de la de la Unión Europea, que preguntó en junio de 2023 a los ciudadanos sobre conocimientos, comportamientos y habilidades financieras. En este último, España quedó la tercera por la cola, con lo cual, hay que mejorar.

P: ¿La solución está en los colegios?

R: Es una de las vías para asegurarnos de que, cuando los jóvenes sean mayores, tomen buenas decisiones financieras. Pero no es la única. También habría que formar o dar acceso a la educación financiera a la sociedad en general porque cada uno de nosotros tenemos unos objetivos financieros y de nuestras acciones financieras dependerá si nos acercamos o nos alejamos de ellos.

P: ¿Cree que la educación financiera correría riesgo de ideologizarse en los colegios?

R: Si nos centramos en las competencias financieras que están decididas tanto por la Unión Europea como por la propia OCDE –Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico—, no tiene que haber problema porque, al final, no hay ideología en enseñar a hacer un presupuesto personal, fomentar que la gente tenga un fondo de emergencia o que atiendan la diferencia entre la tarjeta de débito y de crédito.

P: Y para los adultos, ¿qué conceptos económicos son imprescindibles?

R: Lo primero que tendrían que saber las personas adultas es cómo hacer un presupuesto personal para ordenar los gastos e intentar generar un superávit que nos permita ahorrar. El ahorro es lo principal para una persona adulta. Lo segundo que debería saber es construir un fondo de emergencia para hacer frente a imprevistos mundanos como que se estropee la lavadora.

Quizás sería bueno que el Gobierno mandase una carta a los ciudadanos con su pensión esperada

P: ¿Cuál cree que es el papel de los políticos en la Educación Financiera? ¿Cree que nos dicen la verdad o que nos ocultan información? Un caso interesante pueden ser las pensiones.

R: Es difícil que la clase política nos pueda engañar en cuanto a la educación financiera básica. Aún así, sí que es cierto que en el tema de las pensiones quizás sería bueno que el Gobierno mandase la famosa carta a los ciudadanos con su pensión esperada en un ejercicio de transparencia para que cada uno pueda organizarse de cara al futuro. Así los ciudadanos tendrían más libertad para poder tomar sus decisiones financieras. En cualquier caso, creo que la principal tarea política es fomentar el ahorro y esto se puede hacer desde cualquier ideología.

P: ¿Qué opina de los influencers que ofrecen cursos de educación financiera enseñando coches de alta gama y una vida de lujo como gancho?

R: Muchos de ellos no tienen conocimientos necesarios para hacer esta labor divulgativa financiera. Otros sí tienen los conocimientos, pero lo que es seguro es que no saben cuál es la situación financiera de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no saben cuál es nuestro perfil de riesgo. Con lo cual, hay que sospechar de aquellos que nos dicen que nos podemos hacernos ricos rápidamente. Porque, además, es muy difícil contar el riesgo que lleva una inversión en 30 segundos, que es el formato que ellos utilizan. Al final, nadie regala duros a cuatro pesetas.

Deben encontrar personas rigurosas, asesores financieros certificados y escucharlos

P: ¿Cuál es su consejo para los jóvenes que se hayan visto seducidos por ese discurso?

R: Les diría que deben encontrar personas rigurosas, asesores financieros certificados y escucharlos valorando bien todas las opciones antes de tomar cualquier decisión.

P: ¿Qué deben hacer los demás actores frente a estos gurús económicos?

R: Habría que hacer divulgación desde la educación financiera. Advertir de estos riesgos de fraude. En el IEF tenemos un podcast al que vienen influencers que sabemos que que hablan con rigor y les damos voz. Asimismo, también tenemos un canal en la red social Tik Tok en el que explicamos las finanzas, pero de forma rigurosa.

P: ¿Qué libro recomienda para comenzar en la Educación Financiera?

R: Se pueden encontrar libros enfocados a principiantes como los que son para adolescentes. Por ejemplo, la divulgadora Natalia de Santiago tiene libros muy interesantes de cómo empezar a ahorrar y empezar a invertir. Además, si es que puedo decirlo, yo escribí un libro que se llama Finanzas para frikis que explica conceptos básicos elazándolos con películas.

P: Un podcast.

R: Educa tu dinero. Es el podcast del que he hablado antes. Trata las finanzas personales y siempre está entre el top 200 del total de podcasts de España. Se está convirtiendo en una referencia para las personas que quieren aprender realmente de educación financiera.

Si alguien no va a poder dormir porque el Fondo de Inversión baja, por ejemplo, un 10%; es mejor que no invierta

P: Por último, ¿qué consejo financiero le daría a una persona para invertir a largo plazo? Digamos unos 20 años.

R: Recomendaría la diversificación: buscar un vehículo de inversión que nos permita estar en muchas empresas a la vez con un objetivo temporal concreto. Si hablamos a 20 años, puede ser de tipo variable. Pero siempre y cuando su perfil inversor lo permita. Es decir, si alguien no va a poder dormir porque el Fondo de Inversión baja, por ejemplo un 10%, es mejor que no invierta.