Con Ánimo de Lucro: El colapso sanitario que esconde la asfixia del Gobierno a Muface

Las negociaciones entre el Gobierno español y las aseguradoras de asistencia sanitaria por el momento se han truncado. En un principio, el Ejecutivo ofrecía un aumento del 17% de la prima de Muface, aunque posteriormente ha aumentado su oferta al 25%. Sin embargo, las compañías aseguradoras piden un aumento del 40% y amenazan con no presentarse al concurso público.

Con todo, pareciera que el Gobierno quiere cargarse la sanidad privada, con el objetivo de esconder que, cuando la gente puede elegir entre la sanidad pública y la privada, por lo general escoge la privada. No obstante, esto pone en riesgo al sistema público sanitario, porque las mutualidades suponen un ahorro importante para el Estado y desahogan la afluencia de pacientes.

En concreto, con el fin de Muface llegaría un aluvión de más 2 millones de personas a la sanidad pública. Además, el número de pacientes en lista de espera para consultas externas es incrementaría en un 260% el número de pacientes en lista de espera para consultas externas y el sistema público tendría que añadir 3.975 camas. Del mismo modo, el fin de Muface supondría un aumento del gasto sanitario porque la financiación de estas mutualidades ahorra al Estado más de 1.000 millones de euros.

Así las cosas, Manuel Llamas, director del IJM ha querido señalar que la mala calidad del servicio público de sanidad, destacando que más de 12 millones de españoles optan por contratar un seguro privado. En este sentido, ha detallado la importancia de la colaboración público-privada.

En el espacio dedicado a los mercados y las finanzas, Emérito Quintana, asesor del fondo Numantia Patrimonio Global, durante su intervención se ha centrado especialmente en las exigencias que podría imponer la justicia norteamericana sobre Google, obligándoles a vender Chrome o Drive.

Finalmente, Domingo Soriano, en la sección dedicada al podcast Economía Para Quedarte Sin Amigos, ha explicado por qué decidieron poner en marcha este proyecto y ha recordado algunos de los programas más exitosos (por ejemplo, en el que entrevistaron a Esperanza Aguirre. Del mismo modo, Antón Díez Tubet, Country Manager de Trade Repubic, ha traído otro de sus anticonsejos: "no uses órdenes a mercados no acciones pequeñas".