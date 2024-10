La chirimoya es una de las frutas tropicales de mayor importancia. Esta fruta cuenta con más fibra que el kiwi, tiene forma de corazón y un tamaño similar al del pomelo. Exótica y cremosa, en España procede de la Costa Tropical de Granada y cuenta con la Denominación de Origen Protegida, garantizando su calidad y procedencia.

Precisamente, este año ha comenzado con optimismo la campaña de la chirimoya tras el éxito del anterior. Los agricultores estiman que haya una producción de aproximadamente 45.000 toneladas. Por ahora, las ventas son mayores que el año pasado, aunque el tiempo dirá si los datos son favorables, pues los cultivos dependen de temperaturas bajas y lluvia. Además, su producción se concentra en la primera floración.

Antonio Rodríguez, presidente del Consejo Regulador Denominación de Origen Protegida Chirimoya Costa Tropical, ha estimado que la campaña se desarrolle con normalidad gracias a las condiciones climáticas que se prevén con la predominancia de temperaturas bajas y lluvias, algo esencial para el cultivo de la chirimoya.

España, el único productor de chirimoyas

Cabe destacar que esta fruta sólo se cultiva en España. De hecho, su origen se remonta a la época del descubrimiento de América, cuando los españoles la introdujeron en Europa y la denominaron "manjar blanco". En concreto, su cultivo se concentra en la Costa Tropical de Andalucía (sobre todo en la zona de Granada-Málaga, en provincias como Almuñécar, Motril o Salobreña) debido al clima autóctono con temperaturas suaves y humedad, que favorecen a la producción de chirimoyas de gran calidad.

El 45% de la producción nacional de esta fruta se destina a la exportación, ya que el consumo de chirimoya no sólo ha crecido en nuestro país, sino que se ha extendido a otros países, sobre todo de la Unión Europea, donde las ventas se han incrementado un 20%, según el Consejo Regulador.

Sin embargo, a pesar del optimismo, los agricultores también han expresado las dificultades para encontrar personal, ya que "no hay gente que quiera trabajar" en el sector de la agricultura.

Por el momento, según los datos oficiales hay aproximadamente unas 3.000 hectáreas plantadas, una cifra muy positiva que ha sido la tónica habitual durante las últimas cinco campañas.

Beneficios de la chirimoya

El valor nutricional de esta fruta es excepcional, sobre todo en invierno, cuando comienza su temporada. Es una fuente enorme de potasio y vitamina C. En este sentido, una sola pieza de esta fruta cubre el 13% y el 36% de las ingestas recomendadas de potasio y vitamina C. Además, gracias a su gran contenido en vitamina C consigue ser un antioxidante natural que ayuda al organismo a resistir las infecciones.

La chirimoya es considerada también un antimicrobiano natural, actuando como protectora natural contra infecciones y parásitos, debido a su gran contenido de fibra, citoxinas y niacina.