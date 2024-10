Especial Con Ánimo de Lucro: Los impagos de Sánchez a las renovables

El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de autorizar una transferencia de 2 millones de euros al Ministerio de Justicia con el fin de "posibilitar la realización de actividades de asistencia técnica y económica a los procesos administrativos, judiciales o arbitrales relacionados con las energías renovables". Así, en Con Ánimo de Lucro hemos repasado cómo se ha gestado, desde su origen, los impagos de las primas a las renovables.

En concreto, cabe recordar que el origen del problema lo encontramos en la etapa del Zapatero al frente del Gobierno, cuando, en mayo de 2007, se aprobó dar una prima del 25% a las inversiones en energías renovables. Sin embargo, pronto surgieron los problemas, pues en 2010 el Ejecutivo se vio obligado a aplicar recortes a las primas debido al déficit del sector eléctrico español.

Posteriormente, en 2012, Mariano Rajoy tomó la decisión de cambiar las reglas y eliminar las primas a las nuevas instalaciones de energía renovable y rebajar, con carácter retroactivo, las primas al 7%. Esto motivó que los fondos que habían invertido en España reclamaran ante el Ciadi (el organismo de arbitraje del banco mundial) el pago de las primas acodado inicialmente.

Al respecto, Diego Sánchez de la Cruz, coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana, ha defendido que la obstinación por parte de los diferentes Ejecutivos por no hacer frente al pago de las primas de las renovables está incrementando la factura final que recaerá sobre el Estado español. Del mismo modo, José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, ha hecho hincapié en el problema sobre la seguridad jurídica y el riesgo reputacional que implican los impagos de las primas de las renovables.

En el espacio dedicado a los mercados financieros, José María Luna, de Profin, ha analizado la estrategia de política monetaria del BCE, destacando que las próximas bajadas de tipos no serán tan agresivas como la anterior. Asimismo, ha señalado que no cree que la evolución de Tesla vaya a marcar la del sector tecnológico en la medida en que éste tiene una gran cantidad aplicaciones diferentes, más allá del sector automovilístico. Al respecto, no obstante, ha subrayado la faceta que supone la compañía de Elon Musk en el campo de la innovación.

Finalmente, en su sección semanal Quo Vadis Yankees?, Daniel Rodríguez Herrera ha analizado el nuevo intento de asesinato contra Donal Trump en Coachella y las últimas encuestas que sitúan a Harris con un 47% de apoyo en Arizona, mientras que Trump le sigue de cerca con el 45%. Por su parte, Rocío Recio ha comentado la frase célebre de la semana, de Thomas Chandler: "nunca serás rico si tus gastos exceden a tus ingresos; y nunca serás pobre si tus ingresos superan a tus gastos".