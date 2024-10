El CEO de Marks & Spencer se declara "fan" de Mercadona, Zara y Mango

El consejero delegado de Marks & Spencer, Stuart Machin, ha avanzado que la icónica multinacional inglesa encara una nueva etapa, donde respetando su legado de 140 años, apuesta por "transformar" y "modernizar" su negocio, al tiempo que se ha declarado "fan" de Mercadona, Zara y Mango.

En concreto, Machin no ha dudado en destacar la calidad del 'retail' en España que ha calificado de "maravillosa". "Soy muy fan de Mercadona y respeto mucho los negocios de alimentación en España. La moda es lo que me ha atraído más veces a visitar a España, los zapatos que llevo son Massimo Dutti, porque cómo no ser fan de Zara, Massimo Dutti o Mango", ha confesado.

"España es el segundo país más importante para nosotros en alimentación y casi el 20% de nuestro volumen se produce aquí, con proveedores como Noel con sus croquetas o gazpacho. Además, tenemos muchos frescos españoles como los cítricos o las uvas, entre otros", ha indicado, al tiempo que ha avanzado que a partir de diciembre se encontrará en los lineales de sus establecimientos Cocaolat.

Asimismo, ha insistido en que la compañía encara una nueva etapa, con la transformación y modernización del negocio. "Existe una gran oportunidad por delante. Tenemos un grandísimo legado que proteger y una gran oportunidad de modernizar y transformar el negocio, pero estamos en el principio y el crecimiento está por delante", ha asegurado el consejero delegado durante su participación en el 39º Congreso de Gran Consumo de Aecoc.

"Mark & Spencer se encuentra en pañales, estamos mejorando cada día, buscando la calidad y mejorando nuestro estilo. Tenemos algunos formatos en los que invertimos como el 'online' y en las tiendas, pero hay muchas cosas que hacer en la cadena de suministro, tecnología, datos y también en el estado de la tiendas que están envejecidas, cerrando algunas y renovando otras", ha subrayado.

De esta forma, Machin ha subrayado que dos años después la firma ha conseguido "crecer en volumen", al tiempo que ha subrayado que la "transformación significa que constantemente se está tratando de mejorar".

De cara a impulsar la internacionalización de la compañía, Machin ha reconocido que en su hoja de ruta los mercados exteriores suponen una "pequeña parte" para ellos. "Me centro más en Reino Unido, pero hay una oportunidad de hacer más ventas, ya que estamos en 35 países con más de 430 tiendas fuera, pero sinceramente hay una parte que no cubrimos todo lo bien que queríamos porque nos quedamos rezagados con nuestros proveedores internacionales", ha explicado.

Sin embargo, Machin no ha descartado el traer alguna de sus marcas a otros países como España o incorporar referencias españolas a la compañía. "Ahora vendemos productos nuestros de cara de Navidad en Estados Unidos, que puede ser una forma de avanzar a nivel internacional en paralelo a alianzas franquiciadas", ha explicado.

Por último, el consejero delegado de M&S cree que el sector sufre una gran presión legislativa con una "gran carga burocrática" como ha avanzado en su discurso el presidente de Aecoc, Ignacio González, algo que también está sufriendo en Reino Unido. "La inflación y la carga regulatoria también se interponen en nuestro camino", ha asegurado.