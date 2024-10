La lista Forbes desmonta el mantra de la izquierda sobre los ricos y los pobres

Uno de los mantras más repetidos en contra del capitalismo es el de que se trata de un sistema que perpetua las "clases sociales" ya existentes, de manera que los ricos siempre son los mismos, como si no hubiera posibilidad de que perdiesen su fortuna o de que invirtieran mal sus recursos, y los pobres serían siempre pobres, de manera que nunca pudieran salir de la pobreza.

Esto no sólo esconde una completa ignorancia al desconocer la movilidad social que existe entre las distintas "clases sociales" (pudiendo el pobre ascender a clase de renta media o alta, y viceversa), sino también cómo se produce el aumento o disminución de la riqueza en el sistema capitalista, que no es de otra forma que a través de la mayor o menor aportación de valor para el conjunto de la sociedad.

Una forma de comprobar cómo los más ricos no son siempre los mismos y de que no hay una especie de casta monolítica por la cual los más ricos de ayer son los más ricos de hoy, es acudiendo a la lista "Forbes". Si hacemos la comparación entre las 10 personas más ricas del año 2014 (ni siquiera hay que irse mucho más atrás) y las 10 personas más ricas del año 2024, veremos que 7 personas que estaban en 2014 ya no están en 2024, comprobémoslo:

Lista Forbes 2014

Top-10 de 2014:

Bill Gates, con un patrimonio neto de 76.000 millones de dólares procedentes de Microsoft. Carlos Slim y familia, con un patrimonio neto de 72.000 millones de dólares procedentes de las telecomunicaciones. Amancio Ortega, con un patrimonio neto de 64.000 millones de dólares procedentes de Inditex. Warren Buffett, con un patrimonio neto de 58.200 millones de dólares procedentes de Berkshire Hathaway. Larry Ellison, con un patrimonio de 48.000 millones de dólares procedentes de la empresa Oracle. Charles Koch y David Koch, con un patrimonio de 40.000 millones de dólares cada uno procedentes de Industrias Koch.

Sheldon Adelson, con un patrimonio neto de 38.000 millones de dólares procedentes de Las Vegas Sands Corporation. Christy Walton y familia, con un patrimonio de 36.700 millones de dólares procedentes de WalMart. Jim Walton, con un patrimonio neto de 34.700 millones de dólares procedentes de WalMart.

Lista Forbes 2024

Top-10 de 2024:

Bernard Arnault y familia, quien posee 233.000 millones de dólares que provienen de la marca Louis Vuitton. Elon Musk, cuyo patrimonio asciende a 195.000 millones de dólares gracias a Tesla. Jeff Bezos, que acumula un patrimonio neto de 194.000 millones procedentes de Amazon. Mark Zuckerberg, quien gracias a Meta ha elevado su patrimonio a los 177.000 millones de dólares. Larry Ellison, con un patrimonio neto de 141.000 millones fruto de la empresa tecnológica Oracle. Warren Buffett, con un patrimonio de 133.000 millones de dólares. Bill Gates, con un patrimonio de 128.000 millones de dólares. Steve Ballmer, quien gracias a Microsoft posee una fortuna de 121.000 millones de dólares. Mukesh Ambani, quien posee alrededor de 116.000 millones de dólares. Larry Page, quien gracias a Google alcanzó este décimo puesto con un patrimonio de 114.000 millones de dólares.

¿Qué cambios se han producido?

Christy Walton ha pasado de tener un patrimonio neto de 36.700 millones de dólares en 2014 o de 41.700 millones en 2015, a tener un patrimonio de 13.600 millones de dólares en 2024, perdiendo así el 67% de su patrimonio. De esta manera, pasa de estar en el puesto número 9 en la lista de los más ricos del mundo en 2014 a estar en el puesto número 140 en 2024. Otro ejemplo interesante es el de Miriam Adelson y familia, que heredaron la fortuna de Sheldon Adelson. Estos han visto descender su patrimonio en 6.000 millones de dólares en los últimos 10 años, pasando del puesto número 8 en la lista Forbes del año 2014 al puesto número 53. El resto de los miembros del top-10 de 2014, a pesar de haber podido caerse de ese top, han mantenido o incrementado sus fortunas, gracias a que poseen activos de las empresas más importantes del mundo, como son Inditex, Telmex o WalMart.

En cuanto a quienes han pasado a integrar el top-10 de milmillonarios en 2024, los cambios más llamativos son los de Elon Musk (pasando del puesto número 158 a ocupar el número 2), Mukesh Ambani (pasando del puesto número 40 al número 9) y Steve Ballmer (pasando del puesto 36 al número 8). De esta manera se demuestra que la riqueza no es algo estático (pues hoy somos más ricos que en 2014), ni que el que es rico hoy va a ser rico mañana por el simple hecho de tener mucho dinero, sino que dependerá de lo bien o mal que satisfaga las necesidades y/o deseos de la sociedad. Uno puede hacerlo mejor como Elon Musk, pasando de un patrimonio de 8.400 millones a uno de casi 200.000 millones en apenas 10 años, o puede perder el 67% de su patrimonio en 9 años como Christy Walton.