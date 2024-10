Cómo solicitar indemnización por los daños causados por la DANA al Consorcio de Compensación de Seguros

España está de luto. Los hechos acontecidos la pasada madrugada en Valencia son impactantes por muchas razones. El número de víctimas por la DANA ronda el centenar de muertes y hay decenas de heridos y desaparecidos. En consecuencia, hay que añadir que las pérdidas materiales ascienden a incalculables millones de euros. Las lluvias torrenciales han arrasado diferentes complejos como viviendas. Negocios como los agrícolas han quedado devastados. Además, miles de ciudadanos han perdido sus vehículos o bienes personales.

Qué es el Consorcio de Compensación de Seguros y cuál es su papel en la DANA que sufre España

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) es una empresa pública de seguros. Dicha entidad depende directamente del Gobierno. Se trata de un organismo público adscrito al Ministerio Economía, Comercio y Empresa. Cuando los daños materiales son causados por riesgos extraordinarios, como esta DANA que azota en especial a Valencia, el Estado se hace cargo de los daños materiales a través de este organismo (CCS). Por consiguiente, asumen las indemnizaciones a los clientes de seguros privados (empresas, asociaciones o particulares) por los daños de los que no pueden hacerse cargo las aseguradoras.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que la entidad pública de seguros está preparada para ponerse manos a la obra. "Seguimos muy de cerca la situación de los daños provocados por la DANA. El Consorcio de Compensación de Seguros está preparado para empezar a trabajar sobre el terreno tan pronto como sea posible", ha confirmado a través de las redes sociales. Más allá de esta información, ha trasladado todo su apoyo a los afectados y ha pedido a la ciudadanía prudencia y mantener la precaución.

Requisitos y pasos a seguir para pedir una indemnización

En primer lugar, las personas afectadas por la DANA deben reparar en una cuestión fundamental: el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) sólo permite recuperar las pérdidas ocasionadas a aquellas personas que dispongan de una póliza. Dicho de otro modo, el Consorcio de Seguros sólo cubre los bienes que aparecen detallados en la póliza del afectado bajo esas mismas condiciones.

Por otro lado, en la página web del Consorcio de Seguros vienen detallados todos los pasos a seguir. Las claves principales son presentar los datos personales, así como contar con los datos de la póliza de seguro que incluya la entidad aseguradora y número de póliza e incluir la cuenta bancaria para el pago de la indemnización.

Miles de personas esperan recibir una indemnización por los daños ocasionados. Sin embargo, algunos ciudadanos no serán indemnizados al no disponer de una póliza. Los trámites y los diferentes procesos llevarán un tiempo considerable ya que España ha sufrido una DANA devastadora no vista en años.