Lo que sí ha hecho el Gobierno en plena tragedia: subida de impuestos, inspecciones de Trabajo y el asalto a RTVE

En plena tragedia causada por la Gota Fría, el Gobierno de Pedro Sánchez parece más preocupado por sus intereses particulares que por las necesidades de los afectados por el temporal. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido denunciar este despropósito y, además, comentar el impacto económico de la DANA.

En primer lugar, cabe destacar que el Gobierno ha introducido en las enmiendas del proyecto de ley del Impuesto de Sociedades subidas de impuestos para el diésel, el tabaco y el ahorro, entre otros. Así, el Ejecutivo pretende incrementar los impuestos sobre el diésel 9,37 céntimos por litro. Del mismo modo, va a tratar de que los cigarrillos electrónicos que contengan menos de 15 miligramos de nicotina por mililitro de producto pagarán 15 céntimos por mililitro (20 céntimos si la cantidad de nicotina es mayor).

Asimismo, el Gobierno socialista intentará lograr transponer las directrices marcadas por la OCDE respecto del Impuesto Mínimo Global (IMG), cuyo tipo mínimo se establecerá en el 15% sobre las grandes compañías. Además, de salir adelante esta iniciativa, el IVA para los propietarios que alquilan su vivienda en formato vacacional aumentará hasta el 10%.

Por otra parte, en los últimos días la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha amenazado en diferentes ocasiones a las empresas con emprender inspecciones para comprobar si se están respetando los derechos de los trabajadores. De este modo, pide que la gente no se desplace al lugar de trabajo y que la gente trabaje a distancia, insistiendo en que los trabajadores no pueden asumir esos riesgos.

Así las cosas, y pese a la tragedia vivida en las zonas afectadas por la DANA, el Gobierno dio prioridad también a culminar el asalto sobre RTVE, nombrando junto con sus socios parlamentarios a once nuevos consejeros.

Al respecto, José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la UFV, ha subrayado que el Gobierno actual sólo se preocupa por su interés electoral, puesto que no ha hecho lo único que debía hacer, que era enviar al Ejército a las zonas devastadas por el temporal. También ha indicado que el impacto económico del desastre será cuantioso y que supondrá pérdidas millonarias.

Además, ha explicado que, con todo, la deuda pública sigue aumentando en términos nominales porque sigue habiendo déficit y que, sin embargo, la ratio de deuda pública sobre PIB se reduce gracias al incremento del PIB como consecuencia de la inflación y la revisión estadística del INE.

Por su parte, Vicente Varó, de Finect, ha analizado el impacto de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el espacio dedicado a los mercados. En su intervención también ha explicado que la DANA no tendrá efectos importantes en los mercados en tanto que la mayoría de las empresas españolas cotizadas tiene su sede en Madrid y Barcelona. En otro orden de cosas, ha hecho hincapié en que las previsiones bajistas para el SP 500 podrían tener lógica porque las valoraciones actuales son altas, señalando, no obstante, que los informes de hace diez años indicaban lo mismo y no acertaron.

Finalmente, en su sección Quo Vadis Yankees?, Daniel Rodríguez Herrera ha profundizado en todas las claves que giran en torno a las próximas elecciones en Estados Unidos y el empate técnico que reflejan las encuestas. En la sección Con ellos aprendí, Rocío Recio, de Cobas AM, ha rescatado una de las frases más célebres de John Templeton: "los mercados alcistas nacen del pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia".