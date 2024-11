Trump quiere encargar a Elon Musk la reducción de gasto y la simplificación burocrática

Donald Trump ha logrado un gran resultado en las elecciones presidenciales de 2024. Su regreso a la Casa Blanca puede venir de la mano de un interesante experimento en materia de reducción de gasto y simplificación burocrática, puesto que el magnate y político republicano tiene previsto encargar esta tarea a Elon Musk, actual presidente de compañías como Tesla, SpaceX, Starlink o Twitter (ahora X).

En su primer discurso tras imponerse a Kamala Harris, Trump destacó el papel que ha jugado Musk en su regreso al poder:

"Elon Musk… ¡Ha nacido una estrella! Hemos hecho campaña juntos y hoy hemos compartido la noche electoral. Ha hecho cosas increíbles con su compañía SpaceX, logros que ni China, ni Rusia, ni ningún otro país puede hacer. También ha hecho un gran trabajo al frente de Starlink, que ha asegurado la cobertura de internet en las zonas afectadas por los huracanes que golpearon a nuestro país en territorios como Carolina del Norte. Es un genio y tenemos que proteger a los genios que tenemos, no hay tantos y hay que cuidarlos"

Musk ha pronunciado varios discursos al lado de Trump en algunos de los Estados clave que han terminado habilitando su victoria y se ha mostrado abierto a jugar algún tipo de rol en su futuro gobierno, con la idea de acometer una ambiciosa reducción de gasto público que sería acompañada con innovaciones y mejoras en materia de simplificación burocrática y administrativa.

La idea de que Musk pueda formar parte de un gobierno de Trump empezó a cobrar fuerza el 6 de septiembre, cuando quien ya fue presidente entre 2017 y 2021 anunció que pondría en marcha una comisión de eficiencia en el gobierno y comunicó asimismo que la jefatura de dicho órgano quedaría en manos del responsable de Tesla, SpaceX, Starlink y Twitter (ahora X).

A finales de octubre, Trump y Musk compartieron distintos actos en los que volvieron a anunciar este compromiso. Asimismo, distintos usuarios de Twitter (ahora X) han sugerido a Musk que cuenta con el ex congresista y ex candidato republicano, Ron Paul, como figura de referencia a la hora de acometer esta tarea. Ron Paul es toda una leyenda del ala libertaria del Partido Republicano y su hijo, Rand Paul, es uno de los principales referentes de la derecha estadounidense en el Senado. No sorprende, pues, que Musk se haya mostrado a favor de tal colaboración, que el propio Paul ha acogido de buen grado, a tenor de los mensajes que ambos han compartido en redes sociales.

Laffer y Sociedades

Además de reclutar a Musk, Trump ha vuelto a contar con el célebre economista Arthur B. Laffer en su equipo de trabajo. El futuro presidente diseñó la rebaja fiscal de 2017 de la mano del autor de la famosa Curva de Laffer. Entonces, el mínimo exento del IRPF se duplicó tanto para las declaraciones familiares como para las individuales. Además, el Impuesto de Sociedades bajó del 35% al 21%, una intensa reducción que, por cierto, no redujo los ingresos fiscales a medio plazo, tal y como había apuntado el propio Laffer.

Ahora, Laffer ha convencido a Trump de la necesidad de seguir bajando el Impuesto de Sociedades, sobre la base de que el 70% del gravamen recae sobre los salarios de los trabajadores y el 30% se transmite a la economía a través de precios más altos y dividendos más bajos. El plan de Trump pasa por dejar Sociedades en el 15% a lo largo del periodo 2025-2028.