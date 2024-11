Milei pone en jaque Aerolíneas Argentinas: "O se privatiza o se cierra"

"O se privatiza o se cierra", con estas contundentes palabras el Gobierno de Javier Milei resume cuales son sus pretensiones para con las Aerolíneas Argentinas, empresa pública argentina que fue privatizada en el año 1990 y que volvió a ser de titularidad estatal en el año 2008, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En medio de la batalla entre el Gobierno de la Nación y los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, los trabajadores de Intercargo (empresa estatal responsable de los servicios en tierra en los aeropuertos del país), se han puesto en huelga. Se han despedido a 15 trabajadores de Intercargo y se han cancelado más de 20 vuelos, en un conflicto que sólo parece haber empezado. No obstante, ¿cuáles son los motivos por los que el Gobierno de Javier Milei quiere privatizar las Aerolíneas Argentinas? En este artículo vamos a tratar de analizarlo.

Una de las razones más importantes que alude el Gobierno de la Nación es que la compañía estatal de vuelos acumula una deuda de más de 8.000 millones de dólares desde su reestatización en el año 2008, lo que equivale a casi 500 millones de déficit anuales. Esto no sería algo nuevo, ya que entre los años 2011 y 2012 la empresa estatal perdió 984 millones de dólares, habiendo cubierto con los ingresos tan sólo un 68% de los gastos que efectuó, en palabras del Auditor General de la Nación, Alejandro Nieva, en un informe en el año 2014.

Otro punto importante que llevaría al Gobierno de Milei a buscar la privatización de la empresa de vuelos estatal es que, según el Gobierno, Aerolíneas Argentina cuenta con una dotación de 1.204 pilotos para volar 81 aviones activos, lo que equivale a que hay 15 pilotos por cada avión operativo. En este sentido, esto tampoco es nuevo ya que en la auditoria del año 2014 se constató que la Aerolínea tenía 33 pilotos por avión, una cifra superior a la actual. Este es, como vemos, un problema que lleva arrastrando la empresa estatal casi desde que volvió a ser de titularidad pública.

En unas declaraciones en el mes de septiembre, el portavoz presidencial Manuel Adorni ya enumeró los numerosos beneficios o privilegios de los que gozaba la empresa estatal de vuelos a costa de los contribuyentes argentinos, a saber algunos ejemplos:

Viajes en clase ejecutiva para los pilotos y sus familias , donde la aerolínea estaba obligada a bajar a pasajeros que habían pagado sus boletos para acomodar a los pilotos o a sus familias en caso de que no hubiera asientos disponibles. Según Adorni, esto les costaría a los argentinos alrededor de 20.000 millones de pesos al año.

Elevados salarios , donde los pilotos ganarían entre 3 y 20 millones de pesos por mes.

Servicio de traslado en coche de alquiler o taxis , de esta manera los pilotos pueden ir y venir desde sus hogares y ese tiempo les cuenta como horario de trabajo. Este beneficio costaría cerca de 1.000 millones de pesos mensuales.

Los pilotos tienen día libre en su cumpleaños y cobrarían bonos en dólares .

Tienen horas de salario garantizadas muy por encima de lo que sería habitual en la industria de las aerolíneas, incluso aunque no realizaran vuelos.

Las reprogramaciones de vuelos generarían un pago adicional a los pilotos.

Algunos pilotos trabajarían menos de 40 horas por mes.

Estos vendrían a ser los motivos de mayor importancia por los cuales el Gobierno del liberal Javier Milei habría decidido privatizar o cerrar la empresa estatal de Aerolíneas Argentinas. Tiene todo el sentido del mundo que una empresa pública que no sólo no genera beneficios, sino que genera déficit, pueda ser y sea privatizada, más aún cuando la situación de las finanzas públicas de Argentina no son precisamente las mejores. Por otro lado, no deja de sorprender que una empresa relacionada con las aerolíneas (por mucho que sea pública) presente déficit crónico, ya que es uno de los negocios más rentables que existen. Aunque viendo los numerosos privilegios de los que disfrutan parte de sus empleados se puede entender este déficit.

En resumen, se lleve a cabo o no lo que pretende el Gobierno de la Nación Argentina, lo que parece claro es que tiene bastante sentido que los ciudadanos argentinos no tengan por qué sufragar el coste de mantener una serie de privilegios a una parte de las Aerolíneas Argentinas, más aún cuando la situación del país sigue siendo muy delicada y la pobreza sigue afectando a una parte muy importante de la población argentina. Parece, por tanto, que "la motosierra de Milei" está más afilada que nunca.