El Ejecutivo ha negociado un nuevo paquete de impuestos en el que se incluye, entre otras cosas, eliminar el régimen fiscal de las Socimis, lo cual ha hundido en bolsa a Merlin Properties y Colonial. Precisamente por ello, ambas ya han anunciado que podrían llegar a trasladar fuera de nuestro país su sede social. Por tanto, en Con Ánimo de Lucro hemos querido analizar todas las injerencias del Gobierno español sobre la actividad económica y el impacto que ha supuesto.

La política económica del Gobierno sanchista se ha estructurado sobre tres grandes ejes. Primero, con la reforma laboral de 2022, se trató solucionar los problemas de precariedad y temporalidad de nuestro mercado de trabajo. En segundo lugar, en el mercado de la vivienda se han ampliado las zonas tensionadas, se ha redefinido el concepto de grandes tenedores, se ha limitado la posibilidad de actualizar los alquileres a la inflación y se han llegado a prohibir temporalmente los desahucios. Además, durante el mandato de Sánchez, se ha disparado la deuda pública, el gasto y la inflación. Sin embargo, ninguna de ellas ha hecho nada más que frenar la actividad económica y empobrecer a los españoles.

En este sentido, el profesor Che Cabello ha subrayado que no el Gobierno de Sánchez no ha conseguido nada bueno para la economía española, poniendo como gran ejemplo el fracaso de las políticas sobre el mercado de la vivienda. Así, ha explicado que el Ejecutivo, en realidad, está perjudicando a los más desfavorecidos. Del mismo modo, ha enfatizado que no sólo podemos comprobar el impacto de la intervención del Gobierno en la economía por sus efectos directos, sino también con indirectos y toda la actividad económica que se está dejando de crear.

Por otra parte, Gustavo Martínez, analista financiero, ha analizado las implicaciones para el mercado de las subidas de impuestos anunciadas por el Gobierno, centrándose en la caída en bolsa de las Socimis tras saber que el Ejecutivo eliminará las exenciones fiscales a estas compañías. Asimismo, ha profundizado en las expectativas existentes respecto de la capaz de la Administración Trump de reducir el déficit y cómo influirá todo ello en la cotización del oro y el bitcoin.

Finalmente, Nuria Richart ha avanzado la próxima entrega del podcast Economía Para Quedarte Sin Amigos, donde han celebrado el programa número 200 con una entrevista al profesor Miguel Anxo Bastos. Por su parte, Antón Díez Tubet, de Trade Republic, ha explicado por qué no debemos llevar la moneda local en efectivo desde España cuando viajemos en su sección de El anticonsejo.