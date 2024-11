ING corta lazos publicitarios con Iker Jiménez

ING ha decidido suspender sus campañas publicitarias en los programas "Horizonte" y "Cuarto Milenio" de Cuatro, ambos conducidos por Iker Jiménez, en lo que parece un claro intento de ceder ante la presión de una campaña que busca desprestigiar al presentador. La decisión de ING, publicada inicialmente por El País y confirmada luego por El Televisero, se produce en un momento delicado para el periodista, blanco de críticas mediáticas por su enfoque y contenidos.

La polémica del parking de Bonaire

La medida de ING llega tras una emisión en la que Iker Jiménez abordó los efectos devastadores de la reciente DANA en Valencia y mencionó la posibilidad de víctimas mortales en el parking del centro comercial Bonaire, donde por fortuna no se produjeron fallecidos. A pesar de que el propio Jiménez corrigió esta información y lamentó el error, y de que otros muchos medios se hubieran hecho eco de las sospechas iniciales, la polémica fue suficiente para que ING optara por retirar su publicidad de los programas de Cuatro. Muchos usuarios reaccionaron pidiendo el boicot al banco en redes sociales con el lema "Hundamos a ING", instando al cierre de cuentas y a la venta masiva de acciones de la entidad.

HUNDAMOS A ING EN LA BOLSA No sólo hay que sacar todo el dinero de @ING_es y cerrar todas las cuentas. ADEMÁS, hay que vender TODAS las Acciones de ING para que se hunda más aún su valor en Bolsa, como se está hundiendo ahora 🧐👇 Debe haber posiciones MASIVAS de venta para… pic.twitter.com/NMbtnIVjwL — Guillermo Rocafort (@GuillermoRocaf1) November 13, 2024

La respuesta de Iker Jiménez

Mientras ING no ha comentado oficialmente el llamamiento al boicot, el presentador vasco se ha pronunciado al respecto, mostrando una vez más su integridad frente a los ataques. En sus redes sociales, Jiménez compartió una cita de Cervantes: "La guerra, así como es madrastra de los cobardes, es la madre de los valientes". Con esta frase y un vídeo donde reflexiona sobre el valor y la autenticidad, Iker ha demostrado no tener miedo de expresar su postura, en contraste con aquellos medios que no han dudado en aprovechar sus errores, como La Sexta, que utilizó una información similar en sus propios reportajes pero ahora intenta denostar al periodista.

"La guerra, así como es madrastra de los cobardes, es la madre de los valientes"

Don Alonso Quijano. Hidalgo español. pic.twitter.com/KnRc94ZAmy — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 12, 2024

El respaldo de la audiencia a Iker Jiménez sigue siendo sólido, dejando claro que su estilo directo y honesto conecta con miles de seguidores que valoran su integridad frente al discurso dominante.